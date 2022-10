De Kamer is tegen, maar het kabinet wil toch een afvaardiging sturen naar het WK in Qatar

VVD en CDA zijn duidelijk voor het sturen van een afvaardiging naar Qatar, maar D66 en CU hebben zich er nadrukkelijk tegen uitgesproken in de Tweede Kamer. Het kabinet moet nog steeds reageren op een aangenomen motie uit februari 2021 waarin de Kamer het kabinet oproept geen afvaardiging naar Qatar te sturen. Die motie werd toen gesteund door coalitiepartijen D66 en CU.

Afgelopen vrijdag sprak het kabinet dan eindelijk over de mogelijke afvaardiging naar Qatar. Volgens minister Wopke Hoekstra van buitenlandse zaken ligt het onderwerp ‘zeer gevoelig’ maar wil het kabinet komende week de knoop doorhakken. Het is maar een kleine maand voordat het WK in Qatar begint. Het kabinet moet nog bepalen wie er wordt afgevaardigd. Dat kan de Koning zijn, de premier, een minister of een staatssecretaris. VVD en CDA willen dat er tenminste een minister wordt afgevaardigd.

Teleurstelling

ChristenUnie-fractievoorzitter Gert-Jan Segers noemt het mogelijke besluit al een ‘teleurstelling’. De kleinste coalitiepartij voerde de afgelopen tijd juist de druk op de regering op om geen afvaardiging te sturen. Op twitter schrijft Segers: “Dat we praten met dubieuze landen is soms hard nodig. Dat we handel met ze drijven, snap ik ook. Maar dat je in een land waarin rechten van minderheden en levens van arbeidsmigranten weinig waard zijn een feest gaat meevieren, vind ik een teleurstelling.”

In verschillende Franse en Belgische steden is inmiddels besloten om op pleinen geen grote tv-schermen neer te zetten waar het WK kan worden gevolgd. In Amsterdam en Rotterdam voeren de gemeenteraden hierover ook discussie en veel sponsors hebben al laten weten niet te willen adverteren rond het WK, uit protest tegen de mensenrechtenschending.

Het WK in Qatar is eigenlijk vanaf dag één al omstreden. Rond de loting rezen er al twijfels over hoe eerlijk die was verlopen. In Frankrijk wordt nog onderzocht wat het land in ruil voor steun aan economische opdrachten kreeg, en welke rol oud-president Sarkozy daarin heeft gehad.

Duizenden doden

De Britse krant The Guardian kwam in 2021 na journalistiek onderzoek tot de conclusie dat er minstens 6.500 doden onder de gastarbeiders waren gevallen door de slechte arbeidsomstandigheden bij de bouw van de WK-stadions. De wereldvoetbalorganisatie Fifa blijft echter tot op de dag van vandaag volhouden dat er slechts drie doden zijn. De Nederlandse voetbalbond KNVB heeft zich dit voorjaar aangesloten bij de oproep van mensenrechtenorganisaties dat de Fifa een fonds voor de nabestaanden van deze overleden gastarbeiders opricht.

Slachtoffers die de gedwongen arbeid overleefden zijn vaak berooid en met gezondheidsschade achtergebleven. Zij hebben nooit een schadevergoeding gekregen, blijkt uit gesprekken die Trouw met hen voerde.

Premier Mark Rutte lichtte vorige week in de Kamer een tikje van de sluier op over het kabinetsstandpunt. Zo sprak hij over ‘een positieve’ ontwikkeling die is te zien ten aanzien van de arbeidsomstandigheden in Qatar. Diplomatiek heeft Nederland diverse keren hierover met Qatar gesproken. De premier verwees nadrukkelijk ook naar de positie van Nederland, want bij een boycot van het WK zou ons land ‘alleen’ staan, zei hij. Geen enkel ander land heeft tot een boycot besloten.

VVD wil koning en premier sturen

Er spelen ook geopolitieke ‘belangen’ mee voor het kabinet. Zo levert Qatar dit jaar extra LNG (vloeibaar gas) aan Europa en Nederland. Dat gas heeft Europa hard nodig nu Europa nauwelijks Russische gas meer krijgt. Qatar heeft bovendien Nederland in 2021 geholpen met het uit Afghanistan weghalen van de vluchtelingen die jarenlang voor ons land hebben gewerkt. Het kabinet wil kortom de politieke en handelsrelatie met Qatar niet op het spel zetten.

De VVD heeft er overigens nooit een geheim van gemaakt dat zij wel een afvaardiging willen sturen, het liefst Koning Willem-Alexander en de premier. Sportminister Tamara van Ark zei in 2020 in deze krant dat ‘sport en politiek’ ook volstrekt gescheiden werelden moeten blijven. Van Ark: “Waar de evenementen plaatsvinden, is aan de sport. We moeten wel gesprekken voeren met landen die mensenrechten schenden, maar niet wegblijven bij die toernooien. Als mij wordt gevraagd om daar het Nederlands elftal te supporten, dan vind ik dat je daar als minister van sport geen nee tegen kunt zeggen.”

Wel vond Van Ark overigens dat je als minister “moet oppassen met wie je daar op de foto gaat”. Ze refereerde aan de foto die in 2014 tijdens de olympische winterspelen in Sotsji de wereld overging, waarop Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima ontspannen met de Russische president Poetin een pilsje dronken.

