De Kamer heeft kritiek op de coronapas, maar het kabinet houdt voet bij stuk

De Tweede Kamer is zeer kritisch op de invoering van het corona-toegangsbewijs. Het kabinet zegt dat de coronapas nu de beste optie is, en juist géén tweedeling in de maatschappij veroorzaakt. De coronapas, die de anderhalve meter per 25 september moet vervangen, stuit op veel weerstand in de Kamer. De maatregel gaat veel te ver, vinden veel partijen.

Demissionair minister-president Mark Rutte noemt de invoering van de coronapas juist een proportionele maatregel voor nu. “We vinden het niet leuk, en we zijn er graag zo snel mogelijk vanaf.” Demissionair minister van volksgezondheid Hugo de Jonge benadrukt dat het ‘een te groot risico is’ om zonder de coronapas de anderhalve meter los te laten.

Rutte wijst erop dat er nog bijna twee miljoen ongevaccineerde mensen zijn. Als binnen die groep veel besmettingen komen raakt de zorg weer overbelast, en moeten er operaties worden uitgesteld. Volgens hem is het ook een te groot risico om evenementen op 100 procent capaciteit te laten plaatsvinden en om de nachthoreca na middernacht open te houden. Voor evenementen zonder vaste zitplek geldt straks een maximum van 75 procent van de capaciteit. “We moeten het stapje voor stapje doen”. Met de kritiek van verscheidene Kamerleden dat de maatregelen verzwarend in plaats van verlichtend zijn is Rutte het niet eens. Volgens de premier wordt in het buitenland de Nederlandse maatregelen juist als een grote verruiming gezien.

Vaccinatiedrang

Veel partijen noemen de coronapas een vorm van vaccinatiedrang- of dwang. “100 procent drang, en indirecte dwang”, vindt PVV-leider Geert Wilders. Partij voor de Dieren-Kamerlid Eva van Esch noemt het een ‘vergaande vorm van drang’, en benadrukt dat de Kamer zich daar al eerder tegen heeft uitgesproken. Volgens Rutte beslist iedereen zelf over vaccinatie, en is er dus geen sprake van drang of dwang. “Wij stimuleren het slechts”, aldus de premier.

Een aantal Kamerleden vreest dat de coronapas een tweedeling zal veroorzaken. De Jonge spreekt dit nadrukkelijk tegen. “Juist door deze maatregel kunnen mensen veilig bij elkaar zijn. Anders kunnen kwetsbare mensen geen deel uitmaken van de samenleving, en dan heb je juist een tweedeling.”

Vrijstelling terrassen

Een Kamermeerderheid vraagt het kabinet om vrijstelling van terrassen van de coronapas. “Dat mensen ook nog op terrassen een toegangsbewijs moeten laten zien, is slecht uitlegbaar”, zegt VVD-Kamerlid Aukje de Vries. Joba van den Berg (CDA): “80.000 horecabedrijven moeten nu extra maatregelen treffen, terwijl die toch al kampen met personeelstekorten.” Volgens Rutte is een uitzondering voor de terrassen om meerdere redenen niet handig. “Als je naar binnen wil om naar de wc te gaan of te betalen moet je alsnog je toegangsbewijs laten zien.” Rutte noemt ook de handhaving als reden om het niet te doen, omdat uitzonderingen op de regel het handhaven van de maatregel lastig maakt voor politie en boa’s.

Zorgsalarissen De SP en ChristenUnie pleiten in het debat voor 600 miljoen per jaar erbij voor de salarissen in de zorg. Ze zullen hier ook vanavond een motie over indienen. Rutte gaat hier niet in mee. Hij spreekt van ‘structurele uitgaven die enorm drukken op de begroting’. Het moet in de formatie worden besloten, vindt Rutte. SP-Kamerlid Maarten Hijink is allesbehalve blij met Ruttes reactie. “Wel miljarden voor testen, en niet voor mensen die al anderhalf jaar lang keihard de crisis bestrijden”, concludeert de SP’er.

