De kabinetsformatie is in de fase beland waarin iedere kruimel een taart wordt

Komt er een sinterklaasakkoord? Een kerstkabinet? Na weken van totale radiostilte, klinken er opeens optimistische geluiden rond de formatie. VVD, D66, CDA en ChristenUnie zouden vaart maken met de onderhandelingen. Het gaat, heus waar, de goede kant op.

In deze nieuwsluwe periode wordt van iedere kruimel een taart gemaakt. Of de gesprekken tussen de beoogde coalitiepartijen echt voorspoedig verlopen, blijft onduidelijk. Informateur Johan Remkes temperde woensdag alvast iedere verwachting. Hij zei over de geruchten dat een kabinet in zicht is: “Wij weten niet wie die verzinsels de wereld in helpt en er is nog geen concreet tijdstip te melden.”

Remkes vertelde ook dat hij het ongeduld in de samenleving en onder de oppositiepartijen in de Tweede Kamer begrijpt. “Maar we zijn pas drie en een halve week bezig met de inhoudelijke gesprekken.” De informateur doet hier de waarheid geweld aan. VVD, D66, CDA en CU onderhandelen sinds 6 oktober over een nieuw kabinet, dat is ruim vijf weken geleden. Bovendien: drie van de vier formerende partijen praten al veel langer over de hernieuwde samenwerking. Het is niet dat met het aanschuiven van de ChristenUnie de formatie bij nul moest beginnen.

Donderdag waren Remkes en zijn collega-informateur Wouter Koolmees iets toeschietelijker in een brief aan Kamervoorzitter Vera Bergkamp. “Onze verwachting is dat de onderhandelingen binnen enkele weken ver gevorderd zijn”, schreven ze. Maar ook: “Er bestaat nog geen overeenstemming over deelonderwerpen, het geheel daarvan of het financieel kader”. Alles gaat dus goed, totdat het fout gaat. Een garantie dat deze formatie slaagt, is er ook nu nog niet.

De nieuwe minister van klimaat

Er is nog een reden om de vlag voorlopig binnen te houden. Het kan lang duren voordat er een volwaardig kabinet zit dat eigen beleid uitvoert. Het beoogde coalitieakkoord moet zo dun mogelijk worden, daar zijn de vier partijen het over eens. Niemand kijkt met enthousiasme terug op het vuistdikke regeerakkoord uit 2017, toen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie alles tot achter de komma dichtregelden. Zo hadden de coalitiepartijen vastgelegd dat het kabinet met voorstellen moest komen voor een witte lijst van bonafide hondenhandelaren.

Een coalitieakkoord is slechts de eerste stap. Het is niet meer dan een document dat vastlegt wat de coalitie de komende drie en een half jaar wil doen en waarom. Daarna zal Mark Rutte worden aangewezen als formateur en kan de formele zoektocht naar nieuwe ministers en staatssecretarissen beginnen. De verwachting is dat met het coalitieakkoord ook de verdeling van de kabinetsposten bekend wordt. Als alles meezit moet de ploeg van Rutte IV nog ergens dit jaar rond kunnen zijn. Een kerstkabinet, wellicht.

Maar ook dan is de klus nog niet geklaard. De nieuwe bewindslieden beginnen vervolgens aan het samenstellen van het regeerprogramma, waarin zij vastleggen hóe de plannen van de coalitie verwezenlijkt moeten worden. Want de formerende partijen kunnen onderhandelen over extra kerncentrales, wat de Volkskrant vrijdag meldde, het besluit hierover, inclusief de overheidssteun voor kernenergie, is vooral een zaak voor de nieuwe minister van klimaat.

Terug naar De Zwaluwenberg

Het uitwerken van dat regeerprogramma belooft minstens zo spannend te worden als de formatieonderhandelingen. Er is de coalitiepartijen veel aan gelegen zich toch te bemoeien met dat programma, om te voorkomen dat zij straks in botsing komen met het eigen kabinetsbeleid. De ministers dienen op hun beurt de coalitiefracties op enige afstand houden, vanwege de luide roep om meer dualisme. Bovendien moeten die ministers er rekening mee houden dat de coalitie een minderheid heeft in de Eerste Kamer. Oftewel: wetsvoorstellen hebben de steun van de oppositie nodig.

Volgende week trekken de onderhandelaars zich weer terug in de beslotenheid van landgoed De Zwaluwenberg bij Hilversum. Misschien lekt er wel weer iets uit, in deze fase waarin alles wordt verslonden alsof het de allerlaatste kruimel is.