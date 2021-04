De kabinetsformatie gaat verder en Rutte buigt nog lang niet

Premier Rutte is nog lang niet van plan opzij te stappen. De nieuwe informateur Herman Tjeenk Willink zal in de kabinetsformatie moeten uitzoeken of D66 en CDA hem nog een kans gunnen het vertrouwen te herstellen.

In de formatie wil Rutte eerst naar de inhoud kijken, dan pas naar de poppetjes, is zijn boodschap bij de herstart van de formatie. De zeventien partijen zijn dinsdag weer bij Kamervoorzitter Arib langs geweest, om te overleggen over het aanwijzen van een nieuwe informateur. Zoals de Tweede Kamer zelf al vroeg, wordt dat iemand die op royale afstand staat van de dagelijkse politiek. Tjeenk Willink moet proberen het vertrouwen te gaan herstellen tussen de partijen, nadat de onderlinge verhoudingen tussen VVD en andere partijen zwaar beschadigd zijn.

Rutte buigt nog lang niet voor de kritiek. Opgewekt arriveerde hij dinsdag bij de bijeenkomst met de fractievoorzitters. “Rustige Pasen gehad?”, vroeg hij rond. Hij liet ook weten dat de VVD desnoods bereid is in de oppositie te gaan.

Herman Tjeenk Willink verlaat op de fiets het Binnenhof op zijn laatste dag als informateur, tijdens de vorige kabinetsformatie in 2017. Beeld ANP

Deur op een kiertje

De directe dreiging is voor de premier van de baan. Het CDA wil eerst de tijd nemen om de rust te laten weerkeren op het Binnenhof. Daarmee houdt die partij de mogelijkheid open dat het vertrouwen in Rutte kan terugkeren. CDA-fractievoorzitter Hoekstra wil dat de “politiek stopt met kakelen”, omdat hij bang is dat anders “het spoor van vernielingen wordt voortgezet”.

In een Kamerdebat dinsdagmiddag moet blijken of ook D66-fractievoorzitter Sigrid Kaag ervoor kiest om Rutte nog meer tijd te geven. Zij zei vorige week dat Rutte zélf de conclusies moet trekken over zijn falen. De Tweede Kamer debatteert dinsdag over het aanstellen van de informateur en over diens opdracht.

De linkse partijen PvdA en GroenLinks hebben de deur voor samenwerking met Rutte dichtgeslagen. Dat blijft zo, herhaalde GroenLinks-fractievoorzitter Klaver. Maar hij benadrukt tegelijkertijd ook dat GroenLinks “wil kijken hoe we eruit kunnen komen”. Dat laat ruimte binnen de kabinetsformatie voor Rutte om alsnog met gebaren te komen. Ook de PvdA laat een minuscuul kiertje in de deur. Ploumen: “Wij vinden dat hij niet door kan als premier. Maar het probleem ligt nu bij Rutte, ik hoor het wel.”

Motie van wantrouwen

De meeste partijen steunden donderdag een motie van wantrouwen tegen Rutte, met uitzondering van de VVD, D66, het CDA en de ChristenUnie. De leider van die laatste partij, Gert-Jan Segers, zei zaterdag echter in het Nederlands Dagblad geen nieuwe regering met Rutte aan het hoofd te willen formeren. SP-leider Lilian Marijnissen riep dit weekeinde andere partijen op samenwerking met Rutte expliciet uit te sluiten. Ploumen deed dat dinsdag overigens niet, maar wees wel steeds naar de motie van wantrouwen.

