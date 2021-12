De jubelton verdwijnt en er komen honderdduizend woningen per jaar bij

Bouwen, bouwen, bouwen: minstens honderdduizend nieuwe woningen per jaar. Dat is de bikkelharde toezegging die het aankomende kabinet doet als een van de maatregelen om de wooncrisis te bestrijden. Het huidige tekort aan woningen in Nederland wordt geschat op een kleine 300.000.

Van die te bouwen woningen moet minstens twee derde bestaan uit sociale huurwoningen of koopwoningen die onder de drempel van de Nationale Hypotheekgarantie vallen. Die is voor komend jaar vastgesteld op 355.000 euro.

“We stellen voor de komende tien jaar in totaal 7,5 miljard euro beschikbaar voor goede ontsluiting van nieuwe woningen in de veertien verstedelijkingsgebieden en daarbuiten”, zo staat in het regeerakkoord. Daarmee kijken de vier partijen dus ver over hun kabinetsperiode heen.

De verhuurderheffing wordt afgeschaft

De wooncrisis is afgelopen jaar verder geëscaleerd. Dat komt onder meer door het beperkte en dus dure huuraanbod. Verder zullen de huizenprijzen over dit hele jaar met ruim 14 procent zijn gestegen, aldus een eerdere schatting van de Rabobank. Sinds juni 2013 zijn de gemiddelde huizenprijzen met ruim 80 procent gestegen, mede door opkoopgedrag van grote investeerders. Voor jongeren en starters is het nagenoeg onmogelijk geworden om aan betaalbare woonruimte te komen.

De verhuurderheffing wordt afgeschaft. Deze belasting voor grotere verhuurders werd in 2013 ingevoerd, onder meer om de door de eurocrisis leeggelopen staatskas te spekken. Een van de gevolgen was dat woningcorporaties minder gingen bouwen.

“Met het oog op de acute tekorten aan woningen voor studenten, spoedzoekers, arbeidsmigranten en daklozen is het streven om jaarlijks 15.000 tijdelijke woningen te bouwen en 15.000 eenheden extra te bereiken via transformatie van kantoren tot woningen”, beloven de vier coalitiepartijen. “We creëren ook meer ruimte voor alternatieve woonvormen en coöperatieve woonprojecten die door bewoners zelf worden ontwikkeld.”

De jubelton verdwijnt ook

Er komt weer een aparte minister voor al dit woonbeleid. Voluit gaat die portefeuille ‘volkshuisvesting en ruimtelijke ordening’ heten. Het ministerie van volkshuisvesting werd in 2010 opgeheven, bij het aantreden van het eerste kabinet Rutte. Daaraan verandert niets. Sindsdien is het woonbeleid ondergebracht bij andere ministeries.

Een ander opvallend punt (het wordt als laatste genoemd) is de afschaffing van de jubelton, oftewel de ‘verruimde schenkingsvrijstelling eigen woning’. Daarvan profiteerden onder anderen kinderen van rijke ouders. Een schenking van ruim 100.000 euro werd niet belast, onder voorwaarde dat dit geld in de eigen woning werd gestoken. Volgens critici vergrootte dit belastingvoordeeltje niet alleen de kloof tussen arm en rijk, maar werkte die ook de stijging van de huizenprijzen verder in de hand.

