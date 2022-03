De Jonges vingerafdrukken zitten opeens toch op de mondkapjesdeal, en dat ligt politiek gevoelig

Vragen over zijn rol bij de omstreden mondkapjesdeal van Sywert van Lienden heeft minister Hugo de Jonge eerder altijd vrij snel afgewimpeld. “Niet mijn portefeuille”, zei hij keer op keer. “Ik ben bij die deal niet betrokken geweest”. De Jonge had “geen besluitvormende betrokkenheid”, bezwoer hij steeds.

Inmiddels is duidelijk geworden dat de CDA-minister wel degelijk een actieve rol heeft gespeeld bij het tot stand komen van de mondkapjesdeal. Dankzij de bemiddeling van De Jonge gingen aan het begin van de coronacrisis de deuren open voor Sywert van Lienden. Appjes van de minister hielpen Van Lienden op weg om een deal te sluiten van 100 miljoen euro voor mondkapjes uit China. De Volkskrant heeft de app-gesprekken onthuld na een beroep op de wet Openbaarheid van Bestuur (Wob). De oppositie wil opheldering over de rol van De Jonge, die destijds minister was van volksgezondheid en in het huidige kabinet de bewindsman is voor volkshuisvesting.

In het paasweekeinde van 2020 zorgde Hugo de Jonge dat het ministerie van financiën met spoed contact opnam met Sywert van Lienden, om te praten over levering van mondkapjes. “Hoop echt dat het lukt”, drong de minister persoonlijk aan bij de topambtenaar op financiën die een belangrijke rol speelde bij de inkoop van mondkapjes. Uit de openbaar gemaakte apps blijkt dat de ambtenaar er vanaf dat moment grote vaart achter zette en ook het contact legde met de verantwoordelijke minister Martijn van Rijn, die binnen het kabinet ging over de inkoop van mondkapjes. Al op Tweede Paasdag ging het over concrete voorstellen. Van Lienden liet het voorkomen alsof hij de deal zonder winstoogmerk afsloot, maar verdiende er met zijn compagnons twintig miljoen euro aan. Er loopt inmiddels een strafrechtelijk onderzoek.

Zware politieke druk

Hugo de Jonge stond in diezelfde week onder zware politieke druk in de Tweede Kamer. Tekorten aan mondkapjes zorgden voor schrijnende situaties in de verpleeghuizen. Anders dan in de ziekenhuizen kreeg het personeel daar vrijwel geen beschermingsmiddelen om mee te werken. De Jonge moest aan de Kamer beloven dat hij vóór het paasweekeinde zou zorgen dat er meer mondkapjes voor de verpleeghuizen kwamen, linksom of rechtsom. In het debat zei De Jonge vertwijfeld dat hij “niet wist wat hij nog meer zou kunnen doen”.

Uit het appverkeer dat naar buiten is gekomen, blijkt dat de CDA-minister ondertussen misschien niet helemaal gelukkig was met een rol voor Sywert van Lienden – een partijgenoot uit het CDA. “Je kunt die Sywert beter inside pissing out hebben dan outside pissing in”, appte De Jonge in het paasweekeinde aan de topambtenaar, aldus de Volkskrant. “Met een klein beetje verdraagzaamheid moet dat lukken.” Blijkbaar moest hij aarzelingen overwinnen. Op het ministerie van VWS was destijds bij de inkooporganisatie voor mondkapjes veel argwaan om met Van Lienden in zee te gaan.

Te traag

Dat De Jonge zwichtte, had waarschijnlijk alles te maken met de manier waarop Sywert van Lienden in diezelfde paasweek de druk op het kabinet had weten op te voeren. In talkshows klaagde de jonge CDA’er dat het kabinet te traag reageerde op hulp van buitenaf. Op Twitter ging hij fel tekeer tegen het inkoopbeleid van het ministerie. Via zijn CDA-connecties zocht Van Lienden contact met de politiek assistent van de minister, klagend over zijn ‘diep frustrerende ervaringen met het ministerie’. De partij mondkapjes die Van Lienden beweerde met zijn stichting te kunnen leveren, was groter dan wat Nederland zelf had weten te bemachtigen.

De Jonge zei woensdag in een reactie dat hij in 2020 “alles heeft gedaan met de juiste intenties en in de context van dat moment”. Uitleg kon hij verder niet geven, zei hij. Eerst moet volgens de minister het onafhankelijke onderzoek worden afgewacht dat nog loopt naar de mondkapjesdeal.

Politiek gevoelig is niet zozeer of de minister onorthodox te werk is gegaan tijdens de coronacrisis, maar vooral waarom hij eerder zo stellig heeft gezegd dat hij niet bij de mondkapjesdeal betrokken was. Het onderzoek naar de deal is juist deze week opnieuw vertraagd en is pas rond de zomer afgerond.

In vier op de tien verpleeghuizen waarde het coronavirus rond, in voorjaar 2020, maar mondkapjes voor het personeel waren er nauwelijks beschikbaar.

Kamer eist feitenrelaas De Tweede Kamer eist een feitenrelaas over de omstreden mondkapjesdeal van het ministerie van volksgezondheid met Sywert van Lienden. Dat moet er voor maandag 12 uur liggen. Een Kamermeerderheid heeft ingestemd met een voorstel van GroenLinks. “Uit dat feitenrelaas moet duidelijk worden wat er is gezegd en gebeurd. Ook willen we weten hoe de toenmalige minister van volksgezondheid de Kamer heeft geïnformeerd”, aldus GroenLinks-Kamerlid Lisa Westerveld. Uit de eerste reactie blijkt dat de oppositie vooral wil weten waarom de minister de Tweede Kamer niet heeft geïnformeerd over zijn rol, toen in eerdere Kamerdebatten al vragen kwamen over de omstreden mondkapjesdeal. “Ik wil precies weten wat er is gebeurd, voordat we conclusies gaan trekken”, benadrukt Westerveld. “Je kunt iets vinden van de bemoeienis van de minister, maar het is ook belangrijk om te weten of hij de Kamer juist heeft geïnformeerd.” Het onjuist infomeren van de Kamer is een politieke doodzonde. De PvdA wil dat De Jonge zich volgende week in de Tweede Kamer komt verantwoorden. Dat zou een bijzondere situatie zijn, omdat de politieke verantwoordelijkheid voor de mondkapjesdeal ligt bij de huidige minister van volksgezondheid, D66'er Ernst Kuipers. PvdA-Kamerlid Attje Kuiken noemt het “hoog tijd dat het onderzoek dat al maandenlang loopt wordt afgerond en dat er verantwoording wordt afgelegd.” Of het debat er komt, hangt af van de steun van de coalitiepartijen.

