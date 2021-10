De Jonge weet nog niet of de coronapas in november wordt afgeschaft: ‘Te vroeg om te zeggen’

De coronapas, waarmee bezoekers van onder andere horecagelegenheden, bioscopen en theaters kunnen bewijzen dat ze gevaccineerd, getest of genezen zijn van covid, is op 25 september ingevoerd. Het kabinet liet weten dat begin november besloten zou worden of het toegangssysteem verlengd wordt. De Jonge wil hier nu nog niet op vooruitlopen. Volgens de minister begint het effect van de versoepelingen van eind september nu zichtbaar te worden in de besmettingen. “We hebben een tijd lang een daling gezien, daarna stabilisatie. Maar de eerste signalen dat de verspreiding van het virus toch weer sterker is, zien we nu.”

Het coronabeleid blijft politiek

Desalniettemin volgt het kabinet niet langer de besmettingen met het coronavirus maar de daaruit voortkomende ziekenhuisopnames, vanwege het hoge vaccinatiepercentage in Nederland. 83 procent van de bevolking is inmiddels volledig gevaccineerd. De afschaffing van de coronapas wordt voor het kabinet een reële optie wanneer er per dag minder dan 10 ic-opnames plaatsvinden, en minder dan 40 mensen met corona op de verpleegafdeling liggen. Dat is nu nog niet het geval. Momenteel liggen er 128 coronapatiënten op de intensive care, en 341 in de normale ziekenboeg.

Uiteindelijk hangt de beslissing van het kabinet grotendeels af van wat het Outbreak Management Team (OMT) adviseert – al blijft de keuze politiek. Waar het kabinet in 2020 nog grotendeels de adviezen van het medische crisisteam volgde, week het in 2021 steeds vaker af. Zo negeerde de regering in april dit jaar zowel het OMT-advies als dat van het RIVM door het coronabeleid af te bouwen. Maatschappelijke tendensen spelen hierin zeker een rol.

Het OMT komt dit weekend samen

Dit weekend komt het OMT samen om de drie afgelopen weken te duiden. In de eerste week van november zal het team van medische specialisten met een officieel advies komen. Hoofdpunt: moet de coronapas verlengd worden, ja of nee?

Premier Mark Rutte zei tijdens de persconferentie van 14 september dat hij hoopt dat de coronapasmaatregel zo kort mogelijk duurt. Bij de invoering van de avondklok op 23 januari wekte het kabinet ook een verwachting dat deze snel zou verdwijnen. Dat gebeurde uiteindelijk niet. Rutte zei toen dat ‘de avondklok meteen de prullenbak in gaat zodra het weer kan’. Ook sprak hij van ‘de eerste maatregel die eraan gaat’. Uiteindelijk trok het kabinet de impopulaire avondklok in op 28 april.

