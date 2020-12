De Jonge: Vaccineren begint op 8 januari

De kleine slag om de arm betreft de start van de vaccinaties is dat eerst de goedkeuring van het Europese Medicijnagentschap binnen moet zijn. Die komt naar verwachting begin volgende week.

De GGD en het RIVM hebben op basis daarvan een planning gemaakt. De uitnodigingen gaan de deur uit op 4 januari. Eerst naar het personeel van verpleeghuizen, de wijkverpleging en medewerkers in de gehandicaptenzorg en Wmo-ondersteuning. Die kunnen dan bellen voor een afspraak, later kan dat ook digitaal.

Minister De Jonge van volksgezondheid kreeg vorige week harde kritiek van de Kamer: waarom moet het zo lang duren voordat Nederland begint met vaccineren als er eenmaal een Europese goedkeuring van het BioNtech/Pfizer-vaccin ligt? De Jonge had al vroeg de datum van 4 januari genoemd, maar sprak later van eind januari. Duitsland en andere landen zijn al verder. Het Verenigd Koninkrijk, dat niet hoeft te wachten op het Europese Medicijnagentschap, is al begonnen met inenten. Donderdagavond debatteert de Kamer over de vaccinatieplanning.

De Jonge hoopt dat zorgvuldige voorbereiding meer mensen over de streep trekt

Uiterlijk maandag 11 januari begint de GGD op drie locaties in het land met vaccineren. Vanaf maandag 18 januari breidt zich dat uit tot 25 locaties in het land. Volgens De Jonge is dit tijdschema ‘het snelst mogelijke’, gezien alle stappen die ‘pas gezet kunnen worden na de goedkeuring door het Ema’. Daarbij doelt De Jonge op de goedkeuring van de Europese Commissie en het spoedadvies dat hij aan de Gezondheidsraad heeft gevraagd. Andere noodzakelijke voorbereidingen zijn onder andere het opstellen van een vaccinatierichtlijn door het RIVM voor de mensen die de prikken gaan zetten.

De Jonge hoopt dat een zorgvuldige voorbereiding meer mensen over de streep trekt om zich te laten vaccineren. Die bereidheid stijgt licht, volgens een recente peiling van onderzoeksbureau I&OResearch. Op dit moment zou 69 procent zich laten vaccineren, dat was 60 procent. Onder zorgpersoneel is de bereidheid even groot als onder de rest van de Nederlanders. Mensen die zelf corona gehad hebben, zijn niet méér bereid tot vaccinatie dan anderen. Mensen die iemand kennen die ziek is geweest, daarentegen wel.

Lees ook:



Hoe beloon je een vaccinatie tegen corona?

Krijgen gevaccineerden volgend jaar privileges? Nu de inentingsoperatie nadert, raakt die discussie in een stroomversnelling.