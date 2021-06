De Jonge: Tieners die willen, kunnen een prik krijgen

Na het positieve advies van de Gezondheidsraad dinsdag, die betoogde dat een prik niet alleen verdere verspreiding van het virus tegengaat, maar ook voor jongeren zelf een voordeel is, lag het voor de hand dat het ministerie van volksgezondheid hiertoe zou besluiten.

Het was namelijk geen geheim dat Hugo de Jonge persoonlijk voorstander is van het vaccineren van tieners. Hij zei eerder ‘te hopen’ op een positief advies. Jongeren kunnen eraan bijdragen dat de samenleving ‘zo goed mogelijk beschermd’ zal zijn, aldus de bewindsman. Het gaat om een groep van circa 1,1 miljoen kinderen.

Het vaccineren van tieners ligt gevoelig. Lang lag de vraag op tafel of je het wel kon maken: tieners, die zelf weinig last hebben van een infectie, toch vaccineren omdat je daarmee de verspreiding van de epidemie tegengaat. Dat is in het Nederlandse vaccinatieprogramma ongebruikelijk.

Maar de dreigende deltavariant veranderde het speelveld, en daar kwam het advies van de Gezondheidsraad bovenop, waarin ook het belang voor jongeren zelf uiteen wordt gezet. Een zwaarwegend argument voor de Gezondheidsraad, zei voorzitter Bart-Jan Kullberg dinsdag, is het feit dat er beperkende maatregelen dreigen voor deze groep bij een vierde golf. Juist omdat er uit onderzoeken blijkt dat tieners schade ondervinden van lockdowns, moeten we dat niet willen – is de redenatie.

Voorlichting: hoe ga je om met indianenverhalen?

De vraag is nu hoe de voorlichtingscampagne gaat uitpakken. Vers in het geheugen ligt nog de mislukte campagne uit 2008 rond de hpv-vaccinatie tegen baarmoederhalskanker, voor tienermeisjes. Tijdens de eerste ronde kwam destijds maar de helft opdagen. Voor het coronavaccin ligt de lat hoger: een vaccinatiegraad van 65-85 procent onder deze groep zou volgens het Rivm zorgen voor een afname in het reproductiegetal van 20-35 procent.

Het Rivm, dat onderzoek deed naar de campagne voor de hpv-vacciantie constateerde een paar jaar later dat ouders de informatie van de overheid te summier vonden, en ook dachten dat de overheid sterk beïnvloed werd door de farmaceutische industrie. Met voorlichting en extra lesmateriaal voor zowel kinderen als ouders moet zorgen over het nut en de veiligheid worden weggenomen.

Destijds deden allerlei indianenverhalen over de prik de rondte, evenals over het coronavaccin nu. Zoals verhalen die circuleren op sociale media over mogelijke onvruchtbaarheid als gevolg van de prik. Het is best lastig om als overheid dat soort geruchten te bestrijden.

Kinderen tussen de 12 en 16 jaar moeten de beslissing samen met hun ouders nemen, zoals ook bij andere medische besluiten. Als er een conflict is tussen de partijen, geeft de voorkeur van het kind de doorslag. 16- en 17-jarigen zijn sowieso autonoom om te beslissen voor of tegen een prik.

