De Jonge overweegt de vroegst gevaccineerden voorrang te geven op een booster

Mogelijk wijzigt het demissionaire kabinet binnenkort de boostercampagne. Niet langer de oudste Nederlanders krijgen dan als eerste hun prik, maar de mensen die het langst geleden hun tweede coronavaccinatie hebben ontvangen.

Demissionair coronaminister Hugo de Jonge zei vrijdag na de ministerraad deze aanpak te overwegen. Die moet ingaan nadat alle zestigplussers hun derde vaccindosis hebben gekregen. Op dit moment mogen alle zeventigplussers al een booster halen, sinds vrijdag zijn ook de eerste zestigers aan de beurt. De minister verwacht dat alle zestigers in de loop van volgende week een uitnodiging voor hun booster hebben ontvangen.

Volgens De Jonge is een wijziging van de strategie nodig, omdat sommige 65-minners vanwege een zwakke gezondheid al bijna zeven maanden geleden hun laatste prik gehad hebben. Dit geldt ook voor sommige mensen die gevaccineerd zijn met het Janssen-vaccin, waarvan één dosis volstaat. Na zeven maanden heeft een booster het beste effect. Bij langer wachten neemt de werking van de vaccins af, en de kans op ernstige ziekte toe. De Jonge: “We willen ergens een switch maken van geboortejaar naar laatste prik.”

Steun voor de culturele sector

De Jonge hoopt tijdens de persconferentie over de coronamaatregelen van aankomende dinsdag meer te kunnen melden over de boosterstrategie. Aankomend weekend zal het kabinet zich buigen over de geldende coronamaatregelen. Zondag spreken de betrokken bewindslieden in het Catshuis.

Naar alle waarschijnlijkheid blijven de huidige coronamaatregelen gelden. Die komen erop neer dat het openbare leven na vijf uur ’s avonds stilligt. Volgens minister Van Engelshoven van cultuur bieden de huidige coronacijfers geen ruimte voor versoepelingen. “Ik zie nog niet aan de cijfers dat er heel veel ruimte is. Dus ik denk dat we de komende dagen ook gaan praten over meer steun voor de culturele sector.” Bij verlenging zullen de regels ook tijdens kerst nog gelden. Het advies luidt nu om maximaal vier volwassenen thuis uit te nodigen.

Piek van besmettingen lijkt voorbij

Inmiddels lijkt de piek in de besmettingscijfers achter de rug. Vrijdag telde het RIVM 17.562 positieve testen. Daarmee ligt het dagelijks aantal besmettingen alweer een aantal dagen onder de 20.000. Ook de bezetting in de ziekenhuizen begint te dalen.

Wel neemt het aantal coronapatiënten dat op de intensive cares ligt toe. Dit is verklaarbaar, omdat mensen over het algemeen al een tijdje corona hebben, voordat de ziekte zo ernstig is dat ze intensieve zorg nodig hebben. Vrijdag lagen er 2803 coronapatiënten in de ziekenhuizen, tegen 2848 op donderdag. 655 mensen lagen op de ic’s, tegen 644 de dag ervoor.

Ondanks de voorzichtige positieve ontwikkelingen in de ziekenhuizen, vindt ook De Jonge het nog te vroeg om over versoepelingen te spreken. “Er is nog steeds heel veel zorg afgeschaald. We hebben echt nog veel werk te doen om ervoor te zorgen dat de cijfers daadwerkelijk gaan dalen.”

Vaccins lijken minder vat te hebben op omikron

Daarnaast is het kabinet bezorgd over de omikronvariant. Uit onderzoeken in verschillende landen blijkt dat die virusmutatie zich zeer snel verspreidt. Ook lijken vaccins minder vat te hebben op omikron.

Tijdens een coronadebat vorige week, zei De Jonge de opkomst van de omikronvariant zoveel mogelijk te willen vertragen. Daarvoor kijkt hij naar maatregelen om reizigers te testen en eventueel in quarantaine te plaatsen. Testen is desondanks nog niet verplicht op de luchthavens. Vrijdag bleek dat 14 procent van de reizigers uit Zuid-Afrika, waar de omikronvariant als eerste werd opgemerkt, positief test op het coronavirus.

Kinderen vaccineren: de voors en tegens op een rij

Ook jonge kinderen kunnen een coronaprik krijgen. Een besluit dat gevoelig ligt omdat kinderen zelden ernstig ziek worden. Wat zijn de voor- en nadelen?