De Jonge hoopt op 190 euro huurverlaging door puntensysteem in de vrije sector

Minister Hugo de Jonge (volkshuisvesting) maakte dit vrijdag na afloop van de ministerraad bekend. Het beoordelen van huurwoningen aan de hand van punten, officieel ‘het woningwaarderingsstelsel’ genoemd, geldt nu nog alleen voor woningen in de sociale huursector (met een maximale huur van 763 euro per maand). Die huizen zijn bestemd voor huishoudens die niet meer verdienen dan 40.000 euro per jaar.

Woningzoekenden boven die inkomensgrens zijn aangewezen op huurwoningen in de vrije sector, waar verhuurders kunnen vragen wat ze willen. De laatste jaren zijn de prijzen ervan exorbitant gestegen, terwijl het aanbod schaars is. Juist de middeninkomens, werkzaam bij politie, onderwijs of zorg, gaan daarom gebukt onder hoge lasten. Of vinden geen betaalbare woning. “Ik wil betaalbare huurwoningen weer bereikbaar maken voor veel mensen.”

Punten voor grootte, duurzaamheid en een tuin

Om dat te bereiken wil minister De Jonge met zijn voorstel ingrijpen in de vrije huurmarkt van woningen tot 1100 euro per maand. Het is een wending in het volkshuisvestingsbeleid, dat de laatste decennia juist sterk geliberaliseerd was.

Door net als in de sociale sector punten te geven voor kwaliteit, grootte, mate van duurzaamheid en het hebben van tuin of terras kan precies uitgerekend worden wat een huurbaas van zijn huurder mag vragen. Een huis met maximaal 187 punten mag niet meer dan 1100 euro aan huur opbrengen. Daarboven blijft de huurprijs vrij.

In totaal gaat in het vrije huursector om meer dan een half miljoen woningen. De Jonge denkt met zijn plan de huren van 300.000 woningen te kunnen matigen met zo'n 190 euro per maand. Dat geldt dan voor nieuwe gevallen, want zittende huurders blijven vooralsnog het volle pond betalen.

De minister hoopt dat verhuurders vanwege het nieuwe puntensysteem hun huren vrijwillig zullen aanpassen. Bij het niet naleven het waarderingsstelsel voor nieuwe huurders kan de overheid dwingend optreden en een forse boete opleggen. Over de handhaving moet de minister nog afspraken maken met gemeenten.

Projectontwikkelaars vinden het niets

Critici van de plannen vinden dat de minister niet ver genoeg is gegaan. Woningen met hogere huren dan 1100 euro die de afgelopen jaren fors zijn gestegen, vallen er nu niet onder. Pandjesbazen en projectontwikkelaars zijn verontwaardigd dat de minister ingrijpt op de vrije markt.

Ze dreigen minder huizen beschikbaar te stellen voor middeninkomens of minder te gaan bouwen, omdat het volgens hen financieel niet meer aantrekkelijk is om in dit middensegment te investeren. Om aan dat laatste tegemoet te komen, mogen nieuwbouwwoningen overigens de eerste tien jaar een opslag van 5 procent op de huurprijs krijgen.

De Nepron, de vereniging van projectontwikkelaars, reageerde meteen al negatief op het nieuwe puntensysteem. De huurverlaging is prettig voor de huurder, aldus voorzitter Desiree Uitzetter, maar slecht voor de zo noodzakelijke bouw van nieuwe, betaalbare woningen. Het kost de belegger miljoenen euro’s extra. De timing is volgens haar ook ongelukkig. De regulering van de huurmarkt, bedoeld om de wooncrisis op te lossen, kan juist een neerwaartse spiraal tot gevolg hebben.

Vanuit De Nederlandsche Bank is al eerder gewaarschuwd dat door dit stelsel mensen minder geneigd zijn te gaan verhuizen, waardoor er nog meer schaarste en wachtlijsten ontstaan. Als mensen vanwege hun huurwoning geen nieuwe baan elders willen aannemen, is dat bovendien slecht voor de economie, meent DNB.

