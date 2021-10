De Jonge geeft toe aan noodkreet zorg: eerder aanvullende coronamaatregelen nodig

Het demissionaire kabinet heeft het Outbreak Management Team (OMT) gevraagd sneller met een advies te komen, aldus coronaminister Hugo de Jonge maandag na overleg met de betrokken bewindspersonen. Daarmee geeft het kabinet gehoor aan de roep van met name de ziekenhuizen om eerder in te grijpen. Aanvankelijk wilde het kabinet pas op 5 november de huidige coronamaatregelen evalueren. Nu is er waarschijnlijk zondag al een overleg op het Catshuis, de ambtswoning van de premier.

De opnames in de ziekenhuizen en op de ic's stijgen harder dan verwacht. Daarmee komt volgens De Jonge “het volgende risiconiveau in beeld en dat betekent ook dat het kabinet zich zal moeten beraden op aanvullende maatregelen.”

De totale opnames zitten ongeveer op het niveau van mei. In Zuid-Holland overleggen de ziekenhuizen maandag over de spreiding van coronapatiënten, meldt het Haagse HagaZiekenhuis dat zondag tijdelijk een opnamestop afkondigde.

Welke maatregelen precies worden bekeken, kan De Jonge nog niet zeggen. Te denken valt in het algemeen aan een hernieuwde mondkapjesplicht, strenger en meer gebruik van QR-codes en/of een derde prik. Nederland heeft nu een vaccinatiegraad van 87 procent en dus 13 procent ongevaccineerden. De minister wil voorkomen dat ziekenhuizen moeten selecteren aan de poort. Deze winter zal ook een griepgolf de zorg weer zwaarder belasten.

De epidemie van niet-gevaccineerde mensen

Duidelijk is dat de gedachten van het kabinet gaan naar maatregelen die recht doen aan het feit dat vooral niet-gevaccineerden in het ziekenhuis belanden, ook al kiest De Jonge hierbij zijn woorden zeer omfloerst. Hij vindt dat “de epidemie in toenemende mate een epidemie is geworden van niet-gevaccineerde mensen die ook elkaar onderling het meest besmetten, zelf het grootste risico lopen op besmetting, zelf het grootste risico zijn op een besmetting van anderen, zelf het grootste risico lopen op ziekenhuisopname” (...) “Als je dat op je in laat werken, zul je je daartoe moeten verhouden.” De Jonge wil deze “echt ingewikkelde dilemma's” de komende dagen bespreken met deskundigen, de zorg zelf en zijn collega's.

Het kabinet is huiverig voor nieuwe maatregelen die de economie kunnen schaden. De Jonge: “Je wilt niet onnodig maatregelen opleggen die beperkend zijn in economische zin.” De minister sluit niet uit dat voor nieuwe maatregelen de wetgeving moet worden aangepast.

De Jonge sprak maandagochtend op uitnodiging van de formerende partijen over de coronabestrijding tijdens deze winter en in de periode daarna. Het herstelplan voor de periode na de coronapandemie is een belangrijk onderdeel van de formatie. Nederland moet beter bestand raken tegen dit soort pandemieën. “Dat we minder afhankelijk zijn van het buitenland als het gaat om onze vaccinontwikkeling en de ontwikkeling van onze medicijnen|”, aldus de minister. “En we zullen moeten zien dat we de aanstuurbaarheid van de zorg versterken, ook in tijden van crisis.” De zorg moet volgens hem bij een crisis centraler georganiseerd kunnen worden dan nu het geval is.

