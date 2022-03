De Jonge blijft in de luwte om mondkapjesdeal

De omstreden mondkapjesdeal van 100 miljoen euro van Sywert van Lienden blijft minister Hugo de Jonge, voormalig minister van volksgezondheid, achtervolgen. Wat is zijn rol geweest als toenmalige minister bij het tot stand komen van de contracten? Het gaat nog even duren voor er meer duidelijkheid over komt.

Zowel het kabinet als de regeringspartijen vinden het niet nodig dat De Jonge op korte termijn naar de Tweede Kamer komt om tekst en uitleg te geven. Een roep vanuit de oppositie om hem zelf opheldering te laten verschaffen, is dinsdag afgewezen door de coalitie. Daar vinden regeringspartijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie het beter om eerst het bredere, externe onderzoek af te wachten dat al loopt naar de mondkapjesdeal. Dat is mogelijk pas deze zomer klaar.

Inzoomen op de specifieke rol van de voormalige minister vinden de coalitiepartijen nu niet aan de orde, zeggen zij. Het zou het lopende onderzoek te veel doorkruisen. Daarnaast klinkt er nog een ander argument om De Jonge in de luwte te houden: hij is niet langer politiek verantwoordelijk. Staatsrechtelijk zou het een unicum zijn als een vorige minister in de Tweede Kamer moet verschijnen om zijn daden toe te lichten. De drempel ligt hoog, vinden de coalitiepartijen.

Meer geduld

Politiek gezien is het nu de opvolger van De Jonge die verantwoordelijk is, de huidige minister van langdurige zorg Conny Helder. Zij komt binnenkort wel naar de Tweede Kamer om uitleg te geven. Maar de kans is groot dat ze daar opnieuw zal vragen om meer geduld, tot het externe onderzoek klaar is naar wat er bij de mondkapjesdeal in het algemeen is misgegaan.

Bijna de voltallige oppositie wil juist met De Jonge zelf spreken. “Er kunnen best fouten zijn gemaakt, maar wees eerlijk en transparant”, aldus PvdA-Kamerlid Attje Kuiken. GroenLinks wil dat de huidige minister in elk geval de Tweede Kamer informeert hoe de bemoeienis van de toenmalige minister eruit heeft gezien. Maar zo’n feitenrelaas wil het kabinet tot nu toe niet beschikbaar stellen, opnieuw omdat het onderzoek nog loopt.

Het moet de komende weken blijken hoe hoog de politieke druk oploopt voor minister De Jonge, die tegenwoordig minister is van volkshuisvesting. Hij heeft altijd ontkend dat hij betrokken was bij de mondkapjesdeal. Dat blijkt inmiddels gecompliceerder te liggen: De Jonge drong in 2020 aan dat het ministerie van financiën zou gaan onderhandelen met Sywert van Lienden. Pas later bleek dat Van Lienden multimiljonair is geworden door de deal, terwijl hij beweerde dat hij uit liefdadigheid handelde.

