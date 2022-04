De Jonge beschadigd, kabinet onder vuur om de bestuurscultuur

Het begon als een discussie over een omstreden mondkapjesdeal. Maar het liep uit op iets heel anders, toen minister Hugo de Jonge zich donderdag in de Tweede Kamer kwam verdedigen over zijn bemoeienis met die deal.

Het werd een zware confrontatie over de politieke cultuur in Den Haag. De sfeer van het 1 april-debat van ruim een jaar geleden leek bijna terug in de plenaire zaal van de Tweede Kamer. Met ditmaal niet premier Rutte in de hoofdrol, maar voormalig coronaminister Hugo de Jonge, tegenwoordig minister van volkshuisvesting.

De Jonge is het symbool geworden voor de vraag of het nieuwe kabinet-Rutte IV op een andere manier omgaat met de Tweede Kamer. Vrijwel de volledige oppositie heeft er snoeiharde kritiek op dat er pas deze week opheldering kwam over zijn betrokkenheid bij de mondkapjesdeal, een onderwerp waar de Kamer al bijna een jaar informatie over vraagt.

Excuses van de CDA-minister konden een motie van wantrouwen niet voorkomen. De Jonge erkent dat hij ‘het wantrouwen onbedoeld heeft gevoed’ door zo lang te wachten met opheldering over zijn contacten met Sywert van Lienden, die bij de minister lobbyde voor een miljoenencontract. “Juist uit respect voor de Kamer ben ik alsnog zo open mogelijk geweest”, probeerde hij nog.

De schade is groot

De Jonge overleefde de motie van wantrouwen, ingediend door de PvdA en ondersteund door een groot deel van de oppositie. Alleen SGP, Volt en een deel van JA21 stemde niet mee. Maar de schade is groot. Niet alleen voor de minister, maar vooral voor de reputatie van het kabinet. Alle oppositiepartijen kwamen in een tien uur durend debat met een spervuur aan verwijten dat de beloofde nieuwe bestuurscultuur er maar niet wil komen.

“Dit gaat over het vertrouwen dat de samenleving en de Tweede Kamer mogen hebben in het kabinet”, aldus PvdA-Kamerlid Attje Kuiken. “Elke keer hopen we dat het vertrouwen hersteld kan worden en elke keer komt er weer iets nieuws voorbij dat voor teleurstelling zorgt”. De SP spreekt over ‘rot in de bestuurscultuur’. SGP-fractievoorzitter Kees van der Staaij stelde de vraag: “Hoe kan de Tweede Kamer de volgende keer vertrouwen dat we wél antwoord krijgen?”

De PvdA zegt lang getwijfeld te hebben over het harde signaal van een motie van wantrouwen. De doorslag gaf de uitspraak van de minister over hoe de Kamer zijn rol moest zien. Hij was “niet betrokken, maar had wel betrokkenheid”, aldus De Jonge. “Het is weer vluchten in semantische discussies”, vond PvdA-Kamerlid Kuiken.

Het vertrouwde patroon

Het nieuwe kabinet-Rutte IV ging drie maanden geleden van start met plechtige voornemens om het anders te doen. Premier Rutte heeft keer op keer herhaald dat het kabinet zich realiseert dat het vertrouwen nog teruggewonnen moet worden na de toeslagenaffaire, het debat over de ‘functie elders’ en de lange kabinetsformatie. “Wij moeten het in de praktijk laten zien”, zei Rutte. In het regeerakkoord is expliciet beloofd ‘de informatievoorziening aan de Kamer te verbeteren’.

Toch ontspoorde het debat over de mondkapjes donderdag weer snel volgens het vertrouwde patroon. Het kabinet vroeg de Tweede Kamer om geduld en verwees naar het externe onderzoek dat er loopt naar de mondkapjesdeal. De coalitiefracties stonden als een beschermende muur om de minister heen.

Eigen partij CDA opende met de ferme verklaring dat de integriteit van De Jonge ‘niet ter discussie staat’. Coalitiepartij D66 wierp de bal al terug naar de oppositie. D66-Kamerlid Wieke Paulusma: “De oppositie heeft net zoveel verantwoordelijkheid voor de nieuwe bestuurscultuur als de coalitie”.

