De instroom van internationale studenten moet ingeperkt worden van de Tweede Kamer, maar hoe?

De Tweede Kamer is blij dat het kabinet werkt aan het inperken van het aantal internationale studenten in het hoger onderwijs, maar over de manier hoe dit moet en de mate waarin, verschillen de fracties van mening. Dat bleek tijdens een debat met minister van onderwijs Robbert Dijkgraaf.

De afgelopen jaren ontstonden zorgen over de internationalisering in het hoger onderwijs. Het aantal internationale studenten in Nederland neemt al jaren toe en de negatieve effecten daarvan zijn steeds duidelijker te merken. Collegezalen worden steeds drukker, de werkdruk op docenten neemt toe en de kwaliteit van het hoger onderwijs lijdt onder de invoering van de Engelse taal. In grote steden hebben studenten problemen met het vinden van onderdak. Volgens Lisa Westerveld (GroenLinks) zijn de onderwijsinstellingen daardoor “slachtoffer van hun eigen succes.”

‘Nederlands moet weer voertaal worden’

Vanuit coalitiepartijen VVD en D66 klonk de afgelopen maanden wel de roep om “maatwerk” in het inperken van de toestroom van internationale studenten. Hierbij wijzen zij op de status van Nederland als kennisland. D66-Kamerlid Jeanet van der Laan noemde internationalisering eerder al belangrijk voor de “economische motor van het land.” Deze boodschap herhaalt zij in het debat. Zowel Van der Laan als Hatte van der Woude (VVD) waarschuwen voor “generieke gekkigheid” bij het inperken van de toestroom.

Het onafhankelijke Kamerlid Pieter Omtzigt spreekt zich regelmatig uit tegen de grote instroom van internationale studenten in het Nederlandse onderwijs. Hij wil dat het kabinet actie onderneemt door bijvoorbeeld Nederlands weer de primaire taal van het hoger onderwijs te maken. Volgens Omtzigt is een taal pas een taal als het naast gesproken ook gebruikt wordt, bijvoorbeeld in het wetenschappelijk onderwijs. Minister Dijkgraaf wijst erop dat de Engelse taal wel degelijk een plek heeft in het Nederlandse onderwijs, en dat Nederlanders gemiddeld goed genoeg Engels spreken. De Kamer en de minister zijn het wel met elkaar eens dat ook hier “maatwerk” past.

‘Iedereen vindt zichzelf een uitzondering’

Zowel de Kamer als Dijkgraaf vindt wel dat er op dit moment te veel onduidelijkheid heerst rondom de criteria van de voertaal op een studie. Dijkgraaf wil daarom voor de voertaal op studies dan ook duidelijkere criteria stellen. Het vertrekpunt van de minister is dat Nederlands de voertaal is, maar dat er ruimte is voor een andere taal in het curriculum. De ruimte voor deze andere taal is wat Dijkgraaf betreft maximaal een derde van het curriculum. Er zijn uitzonderingen mogelijk, daarvoor wil Dijkgraaf een toets introduceren.

Veel internationale studenten vertrekken na het afronden van hun studie omdat zij in Nederland geen werk kunnen of willen vinden. Volgens de Kamer moet er daarom kritisch gekeken worden of het überhaupt nodig is om die studies open te gooien voor internationale studenten. Nederland hoeft volgens VVD-Kamerlid Van der Woude niet “alle communicatiedeskundigen ter wereld op te leiden.”

Peter Kwint (SP) wil dat er duidelijke criteria komen over welke studies of instellingen een uitzondering krijgen waardoor deze kunnen blijven doorgaan met het toelaten van internationale studenten. Uit documenten blijkt dat minister Dijkgraaf van verschillende onderwijsinstellingen brieven heeft gekregen die hun uitzonderingspositie bepleiten. Kwint wil daarom duidelijke richtlijnen, want “iedereen vindt zichzelf een uitzondering.”

De minister werkt nog aan een wetsvoorstel dat de negatieve effecten van internationalisering onder controle moet zien te krijgen. Dijkgraaf hoopt dat het wetsvoorstel er in september kan liggen.

