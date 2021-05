De hete zomer van Sigrid Kaag

D66 is de enige partij die volhoudt dat er vóór de zomer een nieuw kabinet op het bordes kan staan. Andere partijen geloven niet in zo’n ‘hete zomer van Kaag’.

Dat haast geboden is, weet iedereen in Den Haag. De problemen zijn te groot om lang te wachten met een nieuwe regering, net als het chagrijn over de oude. Maar het grote optimisme van D66-leider Sigrid Kaag wordt door weinigen gedeeld. “Het land wil dat we vaart maken”, zei ze vorige week. Praktisch betekent het dat Kaag ergens in de tweede helft van juli op het bordes van Huis ten Bosch wil staan met de nieuwe ministers.

Onder stoom en kokend water moet het lukken om de komende weken én een herstelplan voor de economie te maken, én knopen door te hakken over belangrijke thema’s als klimaat en bestuurscultuur én de contouren van een nieuwe begroting in de verf te zetten, denkt D66. De nieuwe ploeg bewindslieden kan dan – geheel in de lijn van het advies van oud-informateur Tjeenk Willink – later de details van het regeerakkoord uitwerken. D66 wil ook graag dat een nieuwe regering meedenkt over de miljarden die op Prinsjesdag in de begrotingen komen.

Bij de VVD willen ze ook niet treuzelen, maar delen ze de rooskleurige visie van Kaag niet. De zeven weken die Mark Rutte en Diederik Samsom (PvdA) in 2012 nodig hadden voor een regeerakkoord was al supersnel, klinkt het bij de partij van de premier. Toen was bovendien glashelder wie met wie wilde. Prinsjesdag zal dus waarschijnlijk een klus worden van de oude, demissionaire ploeg, waarbij het herstelplan in basisvorm kan worden meegenomen.

Kleine partijen zullen niet snel hun jawoord geven aan Rutte en Kaag

Voor een nieuwe coalitie zijn er net als in 2017 meer partijen nodig en dat kost nu eenmaal tijd, weet de VVD. Tijd die de kleinere partijen als de PvdA en GroenLinks ook wíllen nemen, om te bepalen of ze meedoen of niet. Zij zullen niet snel hun jawoord geven aan Rutte en Kaag op basis van beloftes ‘op hoofdlijnen’, als niet heel duidelijk is wat er voor hun kiezers in het vat zit. Daarvoor zijn de onderlinge verschillen te groot en zit het wantrouwen nog te diep.

Aan de werklust van informateur Mariëtte Hamer ligt het in ieder geval niet. De polderdiesel ontving deze week onvermoeibaar diverse ‘clusters’ partijen, lobbygroepen, bestuurders en vele deskundigen. Zoveel dat er hier en daar al flink gemopperd werd op de Poolse landdagen van Hamer. Volgende week wil ze naar eigen zeggen haar ‘derde oog’ meer gebruiken, om te kijken welke partijen als eerste samen de koppen bij elkaar gaan steken. Hamer hield alleen wel een slag om de arm: of ze 6 juni haalt voor haar eindverslag, ligt aan de partijen zelf.

Maar of Hamer nu tijdig adviseert of niet, de klok tikt onverbiddelijk door. Daarna moet de Kamer ook nog over haar verslag debatteren. In het meest gunstige geval heeft de meest kansrijke coalitie dus slechts een paar weken de tijd om Kaags zomerdeadline te halen.

Dat is de adder onder het gras: ook politici moeten er deze zomer hoognodig tussenuit om bij te tanken. Eind juli is er daarom hoogstwaarschijnlijk een pauze van een week of twee. De val van het kabinet, de verkiezingen en een vol jaar corona hebben hun tol geëist in de vorm van burn-outs. Voor Kaag betekent het recente vertrek van minister Van ’t Wout zelfs dubbel zo hard werken. Ze schoof op naar de post van minister van buitenlandse zaken, kreeg er geen staatssecretaris bij en daar komen de formatiegesprekken nog bovenop. Of die regering er nu half juli staat of niet, voor Kaag wordt het dus in ieder geval een hete zomer.

