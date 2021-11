De Grave (VVD) trekt zich terug uit Afghanistan-onderzoek

Oud-minister en VVD-coryfee Frank de Grave ziet af van het voorzitterschap van de onafhankelijke onderzoekscommissie naar de Afghanistan-evacuaties van deze zomer. Hij deed dat nadat alle oppositiepartijen in de Tweede Kamer dinsdag een motie hadden gesteund waarin het demissionaire kabinet wordt gevraagd een andere voorzitter aan te wijzen.

Volgens hen kan het onderzoek naar de chaotische evacuatie uit Kaboel niet onafhankelijk zijn als dat wordt geleid door een prominente oud-VVD-minister van defensie.

De motie van PvdA-Kamerlid Kati Piri kreeg weliswaar net geen meerderheid omdat de vier regeringspartijen die niet steunden, maar De Grave trekt nu toch de conclusie dat de weerstand tegen zijn benoeming te groot is. “Voor mij telt het feitelijke gegeven dat een zeer substantieel deel van de Tweede Kamer al bij voorbaat geen vertrouwen heeft in mijn voorzitterschap”, aldus het huidige lid van de Raad van State in een brief aan de demissionaire ministers van buitenlandse zaken en van defensie, Ben Knapen en Henk Kamp.

Stevige nederlaag voor Rutte-III

Die verdedigden de benoeming van De Grave vorige week nog vurig in de Kamercommissie defensie. Met name Kamp (VVD) toonde zich geïrriteerd. Knapen onderstreepte dat De Grave geen enkele persoonlijke band heeft met de politieke hoofdrolspelers van het Afghanistan-beleid van dit jaar.

“In het belang van het onderzoek is dit het juiste besluit”, was dinsdagavond de eerste reactie van Piri op het nieuws. De terugtrekking van De Grave geldt als een stevige nederlaag voor het demissionaire kabinet-Rutte III. Dat moet nu naarstig op zoek naar een andere voorzitter.

