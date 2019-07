De geheime plekjes van het Binnenhof: een rechtse chillruimte en een linkse sluiproute

De muren zijn er behangen met felgekleurde post-its en er hangt de sfeer van een studentenzolderkamer. Dit is de chillroom van het VVD-onlineteam, waar jonge medewerkers hangend op de banken de campagnes van Mark en Klaas op Insta, Twitter en Facebook bedenken, al fotoshoppend het Torentje in een ijshoorntje veranderen of Rutte het kapsel van voetbalster Shanice van de Sanden geven. Een van de volbeplakte deuren is zwaar massief en geeft toegang tot de eerste beveiligde kamer van oud-VVD’er Geert Wilders.

Alsof de duvel ermee speelt, lekt vandaag het glazen afdak boven het oude trappenhuis. Op het rode tapijt groeien donkere vlekken. In deze noordwestelijke vleugel van het Tweede Kamercomplex huizen alle VVD-Kamerleden en hun medewerkers. Bij de renovatie zullen alle lekkende daken, oude bedrading en bekabeling worden vernieuwd.

Tijdperken

Uithoekjes als deze kent het Binnenhof genoeg. Rondom de Statenpassage waar bezoekers mogen komen, bevindt zich een kring van gebouwen uit verschillende tijdperken. Niet alleen de 150 Kamerleden hebben hier een werkkamer van minimaal 52 vierkante meter, ook hun assistenten en de honderden ambtelijke medewerkers van de Tweede Kamer krijgen er een plek. Journalisten zetelen hoog in de zuidwestelijke hoek, in de Perstoren uit de jaren tachtig, met op de bovenste etage een kinderdagverblijf voor Kamerkroost. Er is het statige voormalige ministerie van justitie aan het Plein, gebouwd in ‘postkantorengotiek’, waar CDA en D66 hun kamers hebben. Ook aan Plein, naast het Mauritshuis ligt het oude ministerie van koloniën, gebouwd in de strakke stijl van rijksbouwmeester Rose, waar nu de PvdA, GroenLinks en ChristenUnie samenhokken. Na iedere verkiezing volgt een herindeling van de kamers voor politici.

De gangetjes en trappen die al deze gebouwen verbinden, bieden uitkomst als een politicus de pers wil ontlopen. Bewindspersonen die geen trek hebben in een demonstratie op het Plein na een bezoek aan de Kamer duiken de ‘Jorritsma-traverse’ in, een ondergrondse gang die langs de parkeergarage helemaal onder het plein doorloopt naar Plein 23, waar de parlementaire enquêtezalen zijn. Ook handig als het regent. VVD’er Annemarie Jorritsma zorgde voor de komst van deze veilige gang naar de auto’s.

Vluchtsporen

Tijdens dagen van politieke hoogspanning zijn de verschillende fractiekamers jachtterrein voor de pers. Zo vergaderde de PvdA helemaal bovenin Koloniën, maar moesten journalisten wachten op de derde verdieping tot ze klaar waren.

Meer dan eens kwamen niet alle PvdA’ers netjes langs de pers naar beneden. Wie er vandaag een kijkje neemt, kan hun vluchtsporen nog volgen. In de voormalige fractiekamer verdelen nu armoedige schotjes de ruimte in kantoornissen voor de ‘internationale’ medewerkers. Want de harde huisregel van de Tweede Kamer luidt: met minder dan 16 zetels heeft een partij geen recht meer op een eigen vaste fractiekamer. Achterin is een deur naar een langgerekte zolder met hanenbalken vol verwarmingsbuizen. Dit voert naar een piepklein stoffig trappenhuisje. De linkse sluiproute wacht op betere tijden.

Dit is het laatste deel van een vierdelige zomerserie.

Lees hier de eerdere delen van deze serie:

Graven onder het Binnenhof: archeologen vinden muurtje uit de dertiende eeuw

Archeologen speuren mee tijdens de werkzaamheden aan het Binnenhof. Dat leverde zomaar een mooie vondst op: een klein stukje uit de dertiende eeuw.

De vleermuizen hoeven niet langs de beveiliging

De bewaking van het Binnenhof is op het oog prima op orde. Voor mensen dan. Sluizen, toegangshekjes en voor bezoekers een heuse ‘vliegveldslurf’ waar de tassen en schoenen doorheen moeten. Toch zijn er ook wezens die vrij in en uit gaan: de vleermuizen.

De koningstroon die zestig jaar kwijt was

Minder bekend is dat er nog een troon staat in het historische complex, ergens in het labyrint van gangen. Een mooie met rood pluche, een baldakijn en goud geverfde beleeuwde leuningen. Ook van een Willem, de derde in dit geval, betovergrootvader van koning Willem-Alexander.