De fractie van de VVD steunt toch de asielwet

Deze wet, ook wel de asielwet of dwangwet genoemd, zorgt ervoor dat gemeenten desnoods verplicht worden asielzoekers op te nemen. Dit ligt zeer gevoelig bij de liberalen.

Afgelopen weekend leken coalitiepartijen een akkoord te hebben bereikt, maar op het laatste moment zette de Tweede Kamerfractie van de VVD de hakken in het zand. Dinsdagmorgen werd Mark Rutte ingevlogen om ‘als partijleider’ tijdens de wekelijkse fractievergadering ‘tekst en uitleg te geven’.

Maar na urenlang beraad wilde Rutte niet zeggen of hij zijn eigen partij had kunnen overtuigen. Over de ‘dwangwet’ was volgens hem niet eens zoveel gesproken. “Het was een indringende vergadering”, sprak Rutte na afloop. “Die ging niet zozeer over de spreidingswet, maar vooral over de grote bezorgdheid van de VVD-fractie over de hoge asielinstroom. Ik heb als voorman van mijn partij gezegd: ik steun die zorg en ga ermee aan de slag. Want die aantallen zíjn momenteel ook gewoon te hoog.”

Rutte: Geen sprake van crisis

Hoe de fractie van Nederlands grootste partij over de spreidingswet denkt, bleek niet uit de antwoorden van Rutte. De premier wilde daar ‘vanwege de vertrouwelijkheid van het overleg’ niets over kwijt. “Over de spreidingwet vergadert de fractie nu verder”, meldde hij alleen.

Nee, zei Rutte, van een crisis was zeker geen sprake. Toch is dat wel degelijk het geval als het kabinetsplan om asielzoekers gelijkmatig over Nederland te spreiden sneuvelt. Vooral D66, ChristenUnie, en in minder mate het CDA, eisen dat die wet er komt. Als dat niet lukt, weigeren die coalitiepartijen nog langer bestaande maatregelen te steunen die de instroom beperken. De VVD-eis dat de instroom nóg verder wordt beperkt, lijkt dan al helemaal onhaalbaar.

Druk hoog opgevoerd

CU-leider Gert-Jan Segers gaat er vooralsnog echter vanuit dat de VVD alsnog akkoord gaat met alle aspecten van de asieldeal die de coalitie heeft gesloten, inclusief de dwangwet. “Pas als er een negatieve uitkomst is, moeten we verder praten”, zei Segers dinsdag. “Dan hebben we natuurlijk echt een probleem in de coalitie. Maar dat probleem is er nu nog niet. En dat wacht ik rustig af.”

De druk om eruit te komen is groot, vooral in de coalitie. De Tweede Kamer, de koepelorganisatie van gemeenten VNG en de burgemeesters in het Veiligheidsberaad willen dat het wetsvoorstel snel naar de Tweede Kamer komt. Bovendien is een staatssecretaris van de VVD, Eric van der Burg, zelf verantwoordelijk voor de wet.

Maandag verliep een zoveelste deadline om het wetsvoorstel klaar te hebben. Van der Burg wilde de wet al op 1 oktober ingediend zien.

Wiegel: De sfeer binnen de VVD is zorgelijk Het voortbestaan van de coalitie ligt in de waagschaal als Rutte zijn fractie niet kan overtuigen om alsnog in te stemmen met de nieuwe asielwet. Dat liet VVD-coryfee Hans Wiegel in het radioprogramma Sven op 1 (WNL) weten. Als Rutte er niet in slaagt de VVD achter de asielplannen te krijgen, dan zou de coalitiepartij zich wat Wiegel betreft moeten terugtrekken uit het kabinet met nieuwe verkiezingen tot gevolg. Wiegel, oud-leider en erelid van de VVD, zegt de sfeer binnen en de positie van zijn partij zorgelijk te vinden. Tussen de coalitiepartijen is er volgens Wiegel sprake van een crisissituatie, nu er bij ChristenUnie stemmen opgaan desnoods het vertrouwen in de VVD op te zeggen om de afhandeling van de asielwet.

