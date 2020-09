De Europese Unie als blok of continent: een verschil

Als het over de EU gaat, dringt zich vaak het beeld op van verdeeldheid. Niets gaat vanzelf, alles kost zeeën van tijd en eindeloze, nachtelijke vergaderingen in Brussel – of all places. ­Europa als het verdeelde en ­vermoeide continent.

In de Engelstalige pers wordt de Europese Unie vaak kortweg aangeduid als the bloc. Dat klinkt heel anders. Het blok kan goederen of diensten uit andere landen blokkeren. Die andere landen zijn dan opeens 450 miljoen consumenten kwijt. Achter de brede rug van het blok ben je veilig. China doet aan economische intimidatie van landen als Australië en Canada, maar een EU-lidstaat intimideren, kan betekenen dat je het hele blok over je heen krijgt. Een blok kan groots denken en kan tot een coronasteunpakket van honderden miljarden euro’s besluiten.

Als Fort Europa de brug ophaalt, hebben de landen buiten Europa een probleem

Het is niet het beeld van het oude, vermoeide continent, maar van wat de Amerikanen wel ‘Fort Europa’ noemden. Als Fort Europa de brug ophaalt, hebben de landen buiten Europa een probleem.

Taal kan onze manier van kijken naar de werkelijkheid beïnvloeden. Als je het voortdurend hebt over de EU als ‘het blok’ ga je die verdeeldheid wellicht ook relativeren. De VS zijn ook verdeeld, daar woedt een ­giftige cultuuroorlog, kun je denken. China is doodsbang voor verdeeldheid, daar schendt de communistische partij, zonder met haar ogen te knipperen, op grote schaal de mensenrechten. Doe ons maar een nachtje extra vergaderen in Brussel.

Met een slimme term kun je de werkelijkheid niet alleen beschrijven, maar ook maken. Hans de Bruijn is bestuurskundige en debatspecialist. Wekelijks analyseert hij de sturende taal van beleidsmakers.