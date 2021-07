De euforische kabinetstoon slaat om nu de coronabesmettingen oplopen

De euforische sfeer binnen het kabinet maakt plaats voor een meer alarmistische toon nu het aantal coronabesmettingen oploopt. Minister Ferd Grapperhaus van justitie en veiligheid gaat met burgemeesters in gesprek over de recente uitbraken in cafés, disco’s en op studentenfeesten. En coronaminister Hugo de Jonge vindt het bij nader inzien verstandiger als volledig gevaccineerde clubgangers niet direct gaan feesten, maar twee weken wachten met het nachtelijke feestgedruis. Ondertussen wil een meerderheid van de Tweede Kamer nog voor het weekend een spoedadvies van het OMT.

Het aantal Nederlanders met een positieve coronatest neemt al acht dagen op rij snel toe nu de delta-variant oprukt, zo blijkt uit cijfers van het RIVM. Dinsdag lag het aantal besmettingen met 2253 stuks vier keer zo hoog als op 29 juni. Het is “wel iets om je zorgen over te maken”, zei De Jonge er maandagavond over.

Een dag later gaf collega Grapperhaus winkels en horecagelegenheden een veeg uit de pan. Zij moeten de resterende coronaregels beter in acht nemen, zei hij. De anderhalve meter afstand moet beter bewaakt. Gebeurt dat niet, dan moeten burgemeesters strenger optreden en als het nodig is panden sluiten.

De justitieminister waarschuwde ook dat versoepelingen kunnen worden teruggedraaid als het gesjoemel met toegangsbewijzen voor clubs en festivals doorgaat. “Anders dreigt dezelfde situatie die we vorig jaar september zagen.”

Ludieke ode

Diezelfde Grapperhaus bracht een dag voor de versoepelingen die op 26 juni ingingen, nog een ludieke ode aan het snel te verdwijnen mondkapje. “Zeg mondkapje waar ga je hene, naar het vuil, naar het vuil”, zong hij voor de camera van politiek verslaggever Jaïr Ferwerda. Partijgenoot De Jonge juichte de toegenomen belangstelling voor het Janssenvaccin onder jongeren toe met de hashtag #dansenmetjanssen. Op de GGD-priklocatie was een dj aanwezig. En op Twitter noemde staatssecretaris Mona Keijzer van economische zaken het ‘heel goed dat de dansvloeren weer geopend zijn’.

“Ik vraag me af of het allemaal niet te snel en onzorgvuldig is gegaan”, zegt PvdA-Kamerlid Attje Kuiken nu. “We hebben honderden miljoenen in die toegangstesten gepompt met het idee dat clubs dan wel veilig te bezoeken zijn. Ik vind het zorgwekkend dat die testen nu niet lijken te werken.” Kuiken juicht het toe dat Grapperhaus met burgemeesters om tafel gaat, maar vindt het vooral belangrijk dat er tijdig wordt ingegrepen om taferelen als vorig jaar zomer in de kiem te smoren.

Jan Paternotte van D66 merkt op dat een aantal van de uitgevoerde versoepelingen niet in lijn is met het OMT-advies. Zo stemde het kabinet ermee in dat gevaccineerden direct na hun Janssenprik een toegangsbewijs kregen. OMT-leden hadden liever nog even gewacht. Ook het thuiswerken – deels mogen de mensen weer naar kantoor – had het OMT het liefst langer in stand gehouden. En volgens de wetenschappelijke adviseurs moet ook de nu nog nauwelijks gecheckte quarantaineplicht strenger worden gehandhaafd.

Op initiatief van Paternotte stemde de Tweede Kamer dinsdag in met het verzoek het OMT nog voor het weekend met een spoedadvies te laten komen. Mocht het nodig zijn, zegt het D66-Kamerlid, dan kan er nog dit weekend op de pauzeknop worden gedrukt. Gebeurt dat niet op tijd, dan kan Nederland op de coronavakantiekaart van oranje naar rood verschieten en heel wat vakantieplannen in de war schoppen.

