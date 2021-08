De ergernis over politieke blokkades rond de formatie groeit

‘Tragisch’, zegt Gert-Jan Segers. Een beter woord heeft de leider van de ChristenUnie niet voor de kabinetsformatie, die zich al maandenlang voortsleept zonder enig zicht op witte rook.

Segers sprak woensdagochtend opnieuw met informateur Mariëtte Hamer over de impasse. Wat de ChristenUnie betreft is een minderheidskabinet van in ieder geval VVD en D66, eventueel aangevuld met CDA, ‘een heel goede optie’. De kans dat de ChristenUnie zelf deelneemt aan de nieuwe coalitie is de afgelopen week ‘niet groter geworden’, zegt Segers.

Muurvast

Zo blijft de formatie, ruim vijf maanden na de verkiezingen, muurvast zitten. Zes partijen zijn nog in beeld voor kabinetsdeelname, maar onderlinge blokkades en voorkeuren maken iedere meerderheidsvariant vooralsnog onmogelijk. D66 wijst de ChristenUnie af en PvdA en GroenLinks willen niet zonder elkaar, wat VVD en CDA als een probleem beschouwen.

Informateur Hamer dacht voor de zomer een uitweg gevonden te hebben door Mark Rutte en Sigrid Kaag als winnaars van de verkiezingen samen een voorzet voor een regeerakkoord te laten schrijven. Andere partijen konden de afgelopen week bij Hamer aangeven of zij met VVD en D66 verder willen onderhandelen over een echt akkoord, op basis van dat document.

‘Een behoorlijk liberaal stuk’

De ChristenUnie was duidelijk na het zien van de voorzet van VVD en D66: “Het is een behoorlijk liberaal stuk”, vindt Segers. PvdA en GroenLinks daarentegen beschouwen het document als een uitgestoken hand naar hun toe. Wat er exact in dat stuk staat, is onbekend. Vooralsnog blijft het vertrouwelijk.

Bronnen rond de formatie melden wel dat VVD en D66 stevig willen inzetten op klimaat met ‘groene industriepolitiek’. Er moet meer aandacht komen voor de lhbti-gemeenschap (het ‘roze stembusakkoord’) en de twee partijen zijn het er over eens dat artikel 23 van de Grondwet, over de vrijheid van onderwijs, moet worden ‘gemoderniseerd’. Het document bevat ook ideeën over nieuwe wetgeving rond medische ethiek, wat de reserves bij Segers verklaart. En de woningmarkt verdient meer regie van de overheid, vinden VVD en D66.

Bekritiseerde bestuurscultuur

Daarnaast probeert de VVD tegemoet te komen aan de wens van de linkse partijen door de zo bekritiseerde bestuurscultuur te verbeteren. Voorstellen uit een aangenomen Kamermotie waarin gevraagd wordt voor meer geld voor de sociale advocatuur, de Nationale Ombudsman en de Rekenkamer, worden door de liberale partijen omarmd.

Het chagrijn bij PvdA en GroenLinks neemt toe over het uitblijven van echte onderhandelingen over een regeerakkoord. De partijleiders Lilianne Ploumen en Jesse Klaver zien inhoudelijk geen bezwaren om in ieder geval te proberen eruit te komen.

Eén links front

Mark Rutte en CDA-collega Wopke Hoekstra houden de boot af, ook na de vele gesprekken bij de informateur. Ze blijven zich verzetten tegen PvdA én GroenLinks aan tafel, ondanks dat de linkse partijen als één front willen onderhandelingen tijdens de formatie.

Hoe het verder moet weten de hoofdrolspelers ook niet. Hamer praat deze woensdag weer met de kopstukken van VVD, D66 en CDA en in de avond nog een keer met de ChristenUnie. In het uiterste geval moet de informateur de opdracht onverrichter zake teruggeven aan de Kamer. Maar dat zou niet passen bij haar karakter, als voorzitter van de Sociaal-Economische Raad (Ser). Die baan betekent polderen en praten, zo lang als nodig.

