De Eerste Kamer wordt bestookt met boze mails over de coronawet, maar dan de versie van vijf maanden geleden

Eén boze mail per minuut, schat D66-senator Boris Dittrich in, kwam er de afgelopen tijd binnen in zijn mailbox. Radicale tegenstanders van de coronawet bestoken fracties van de Eerste Kamer met een mailbombardement aan protesten over het ‘verkrachten’ van de Grondwet. Wat opvalt: de afzenders gebruiken bijna allemaal dezelfde teksten. Nog iets valt op: dat de coronawet drastisch is aangepast, is de afzenders compleet ontgaan.

D66-senator Dittrich noemt het ‘zorgelijk’ dat er in het land zoveel achterhaalde informatie over de coronawet rondgaat. Tegenstanders citeren zonder uitzondering uit het oorspronkelijke wetsvoorstel, van vijf maanden geleden. Sindsdien heeft het kabinet de coronaspoedwet aangepast en is de wet onder druk van de Tweede Kamer, die meer parlementaire controle eiste, op belangrijke punten verbeterd.

Hierna alleen controle door de Tweede Kamer Zodra de Eerste Kamer de coronawet heeft goedgekeurd, kan het kabinet met nieuwe coronamaatregelen komen, zoals een mondkapjesplicht. De coronawet is het raamwerk, daaronder kan het kabinet straks losse maatregelen hangen. De Eerste Kamer krijgt daar geen inspraak meer in, die regelt de coronawet alleen voor de Tweede Kamer. De Raad van State oordeelde vorige week dat het ‘verdedigbaar’ is dat de parlementaire controle van crisismaatregelen niet door beide Kamers hoeft. Het betreft geen wetten, maar ministeriële besluiten. Een extra discussie met de Eerste Kamer ‘kan afbreuk doen aan de slagvaardigheid en snelheid die in deze situatie noodzakelijk zal zijn’.

“Mensen weten niet dat de wet er inmiddels heel anders uitziet”, zegt Dittrich. “Dat het maatschappelijke draagvlak voor de coronawet niet groot is, komt helaas mede door hoe de regering zelf met het wetsvoorstel is omgegaan”. Tegen dat verwijt, afkomstig van een regeringspartij, zal minister Hugo de Jonge in de Eerste Kamer moeten verweren. In de VVD-fractie klinkt vergelijkbare kritiek. Met het “oog op de beeldvorming en draagvlak” had de regering beter een geheel nieuwe coronawet kunnen schrijven, stelt die fractie.

Komende week moet aan vijf maanden slepende discussie over de ‘spoedwet’ die allang geen spoedwet meer is, een einde komen. Maandag debatteert de Eerste Kamer, een dag later volgt het besluit. Dan is de laatste horde genomen en kan de wet van kracht worden. De kans is groot dat de Eerste Kamer de wet aanneemt. Er tekent zich een ruime politieke meerderheid af voor de coronawet, die ook gesteund wordt door oppositiepartijen PvdA, GroenLinks en SGP.

Draagvlak terugvinden

Ook andere fracties in de Eerste Kamer zijn bestookt met mails, veel meer dan bij eerdere gevoelige kwesties, bevestigt een woordvoerder van de Eerste Kamer. GroenLinks zag mails binnenkomen met YouTube-filmpjes over de ‘dictatuur’ die de coronawet van Nederland zou maken. Afzenders schrijven dat de senatoren in de toekomst verantwoording af zullen moeten leggen een ‘Neurenberg-proces’. Parlementariërs die instemmen met de coronawet worden op een lijn gesteld met nazi’s. Overigens komen er ook mails van voorstanders van de coronawet.

Bij de CDA-fractie ligt senator Ria Oomen op internet onder vuur nadat zij de moeite nam om een groep mailschrijvers te beantwoorden. Dat ze hen als groep aanschreef, leidde tot een mailbombardement en woedende reacties van radicale tegenstanders van de coronawet.

Het kabinet moet volgens GroenLinks-senator Margreet de Boer aan de slag met het signaal dat uitgaat van het mailbombardement. “Het helpt al voor de onrust dat deze week de politieke discussie afgerond wordt. Maar daarmee is het niet klaar. Hoe gaat het kabinet het maatschappelijke draagvlak terug zien te vinden?” De overheid zou vooral op internet meer zichtbaar aanwezig moeten zijn met betrouwbare informatie over het virus, vindt zij.

Ook de VVD wil dat minister Hugo de Jonge met nazorg komt na vijf maanden gehannes met de coronawet. “Wat doet de regering om de ontstane ruis rond dit wetsvoorstel weg te nemen?”, luidde een van de vragen van de VVD-senaatsfractie in aanloop naar het debat van maandag.

De coronawet moet een eigen juridische basis geven aan de ingrijpende coronamaatregelen zoals verplicht afstand houden. Al vijf maanden lang steunt het kabinet daarbij op lokale noodverordeningen. Ook de mondkapjesplicht die het kabinet wil invoeren, kan na deze week via de coronawet ingevoerd worden.

