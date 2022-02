De deurwaarder kan ondanks alle beloften zomaar bij een deel van de toeslagenouders op de stoep staan

Vanaf eind deze week mogen deurwaarders weer particuliere schulden gaan innen bij gedupeerde toeslagenouders. Naar schatting 750 erkende gedupeerde ouders kunnen daardoor acuut in de problemen komen: ze kunnen bijvoorbeeld uit hun huis worden gezet.

Er is “geen garantie” dat dat niet gebeurt, schreef staatssecretaris Aukje de Vries dit weekend aan de Tweede Kamer, al zijn er wel afspraken met de koepels van gerechtsdeurwaarders gemaakt die dat moeten voorkomen. Ook is er een noodtelefoon ingericht voor ouders die toch weer deurwaarders op de stoep krijgen. Maar De Vries deelt de “zorgen van de Tweede Kamer dat ouders opnieuw in de problemen kunnen komen”. Dat komt doordat het wettelijke moratorium op de schulden van de toeslagenouders afloopt.

Het was de bedoeling dat vorige week al de 750 ouders die nu acuut in de problemen kunnen komen zouden zijn benaderd. Van deze groep ouders weet de Belastingdienst dat zij schulden hebben openstaan bij bijvoorbeeld de woningbouwvereniging, het energiebedrijf of de zorgverzekering. Maar de ouders worden pas vanaf maandag benaderd. Zij moeten hun schulden nog deze week melden bij de onlangs opgerichte Sociale Banken Nederland, die vervolgens kan regelen dat de schulden van de toeslagenouder worden afbetaald. Gebeurt dat niet, dan kunnen ze opnieuw met deurwaarders te maken krijgen.

Pauzestand

In totaal zijn er nu ongeveer 23.000 erkende toeslagenouders. Voor zo'n 2700 van hen verloopt op 12 februari de speciale moratoriumregeling. Met dat moratorium werd vorig jaar hun schuldafhandeling in een soort pauzestand gezet, nadat plotseling allerlei deurwaarders bij de gedupeerden op de stoep stonden. Die eisten de 30.000 euro op die de ouders net van de overheid hadden ontvangen als eerste compensatiebedrag. Het plan was dat de overheid de problemen van deze ouders vervolgens binnen een jaar integraal zou hebben opgelost. Maar dat blijkt niet het geval. Er zijn 5137 ouders die het traject van schuldenafhandeling al wel hebben doorlopen.

De voltallige Kamer liet vorige week weten aan de staatssecretaris het niet te zullen accepteren als de gedupeerde ouders opnieuw met deurwaarders te maken krijgen, terwijl de overheid hun financiële problemen nog steeds niet heeft gecompenseerd. Het zijn immers de ouders die door de Belastingdienst/Toeslagen onterecht tot fraudeur werden bestempeld, waardoor ze in grote problemen zijn gekomen. Volgens de staatssecretaris kan zij dat niet garanderen. Wel kan via een noodwet het moratorium worden verlengd. Of er moet een regeling komen waarin de schuldeisers direct bij de Sociale Banken Nederland aankloppen om de openstaande schuld van de toeslagouder te innen. De Kamer eist dat de bewindsvrouw het probleem tijdig oplost.

