De deur gaat weer op een kier: dit zijn de versoepelingen

Vanaf woensdagnacht 24.00 uur keert Nederland weer terug naar de gedeeltelijke lockdown zoals die voor 13 oktober gold. Dit zijn de versoepelingen:

Cultuur en dagjes uit

Bioscopen, theaters, dierentuinen, pretparken, buurthuizen, seksclubs, casino’s en zwembaden gaan weer open. Per binnenruimte worden dertig mensen toegestaan, als die anderhalve meter afstand kunnen houden. Diverse theaters en concertzalen hebben al aangekondigd niet meteen weer open te gaan. Vaak is een uitvoering niet rendabel met slechts dertig mensen als publiek.

Feestdagen

Vier Sinterklaas in hele kleine kring, adviseert het kabinet. “Sinterklaas heeft zelf het goede voorbeeld gegeven met zijn intocht”, aldus de premier. “En hij winkelt alleen”.

Met hoeveel gasten we met Kerst mogen dineren en of we weer uit eten mogen, daarover beslist het kabinet later. Volgens minister Hugo de Jonge is Kerst nog een heel eind weg is. Het aantal besmettingen is ondanks de daling nog te hoog, zei hij. “Als we op dit niveau blijven, is de last voor de gezondheidszorg nog veel te groot.”

Tijdens de jaarwisseling is vuurwerk verboden, zo besloot het kabinet al eerder.

Groepen en bijeenkomsten

Buiten mogen weer vier mensen samenkomen (in plaats van twee). Binnen mag er een gast extra komen, maximaal drie per dag. De wettelijke uitzonderingen blijven, voor uitvaarten en bruiloften gelden maxima van respectievelijk honderd en dertig mensen. Repetities voor theater, dans en muziek mogen ook met meer dan vier mensen.

Sport

Buiten mag weer in groepjes van vier gesport worden. Binnen mogen alleen de niet-contactsporten zoals tennis of badminton, in groepen van maximaal vier plus een trainer. Groepslessen in sportscholen mogen weer, op gepaste afstand. Publiek mag nog niet op de tribune of langs de lijn, ook niet bij amateursport van kinderen.

Wintersport

Ga tot half januari niet op vakantie naar het buitenland, dat advies blijft onverminderd van kracht. Slecht nieuws voor wintersporters dus. Het kabinet vreest dat vakantievierders het virus weer mee terug nemen. Populaire wintersportlanden als Frankrijk, Italië, Zwitserland, Oostenrijk, Tsjechië en Noorwegen kleuren nog steeds oranje, daarheen zijn alleen strikt noodzakelijke reizen toegestaan. Naar Curaçao, officieel een apart land, mag wel.

Wintersporters op de skibaan. De wintersport dreigt dit seizoen in het water te vallen door de aanhoudende reisbeperkingen. Oostenrijk en Zwitserland openen op zijn vroegst pas met de kerst de pistes, als alle seinen ’op geel’ staan. Frankrijk en Italië zijn door de lockdowns voorlopig helemaal onzeker. Beeld ANP

Horeca

De bestaande maatregelen voor de horeca (cafés en restaurants dicht, hotels mogen na 20.00 uur geen drank meer schenken) blijven gelden tot in ieder geval half december.

Thuiswerken en winkelen

Het kabinet roept nogmaals op zoveel mogelijk thuis te werken en niet samen te winkelen. Volgens Rutte hebben mensen hier moeite mee, maar blijft het nodig. Het kabinet overlegt ook met werknemers en detailhandel hoe dit beter kan. Vanaf 1 december zal het mondkapjesadvies voor publiek toegankelijke ruimtes (zoals winkels) een mondkapjesplicht worden.