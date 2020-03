De democratie blijft werken tijdens de coronacrisis, maar gemakkelijk is het niet

“We voeren dit debat in een uitzonderlijke, moeilijke tijd. Een situatie als deze hebben we niet eerder meegemaakt.”

Als Khadija Arib om 13.00 uur de vergadering opent, kijkt ze naar een grotendeels lege zaal, naar verlaten publieke tribunes, naar ministers die niet meer pal naast elkaar zitten, zoals gebruikelijk. Tussen premier Mark Rutte en minister Bruno Bruins (medische zorg) is een stoel weggehaald. Niemand ontkomt aan sociale distantie.

Het coronavirus raakt ook het werk van de Tweede Kamer. Deze woensdag, normaal gesproken een drukke vergaderdag, is het bijna uitgestorven in het gebouw. De wandelgangen zijn leeg en de restaurants gesloten. Kamerleden die er wel zijn, kunnen een lunchpakketje ophalen om achter het bureau op te eten.

Diverse zijn om gezondheidsredenen niet komen opdagen. D66’er Steven van Weyenberg heeft een ‘lichte verkoudheid’ en blijft thuis. Hoewel het een fractievoorzittersdebat betreft, ontbreken SP-leider Lilian Marijnissen en VVD’er Klaas Dijkhoff. Niet toevallig twee Brabanders. Ze luisteren naar de adviezen van het RIVM. Minimaal 76 Kamerleden hebben zich moeten melden in het Kamergebouw: het quorum om een vergadering te kunnen beginnen is immers de helft + één. Daarna mogen de meesten weer naar huis.

De verwachting is dat de Kamer de komende weken nauwelijks nog vergadert. De agenda is schoon geveegd, op dit coronadebat na. Arib benadrukt dat ‘we als Tweede Kamer, als parlement, zo vaak bij elkaar komen als nodig is in deze crisis’. Ook de volgende debatten zullen alleen over het virus en de bestrijding ervan gaan. Al het andere wordt zoveel mogelijk schriftelijk afgedaan.

De democratie blijft werken, maar het gaat dus uiterst stroef. De wel aanwezige Kamerleden maken zich zorgen over de bereidwilligheid van burgers om zich aan de voorschriften te houden. “Het is vooral belangrijk dat we naar elkaar omkijken en afstand houden, geen onnodige risico’s nemen en bovenal de adviezen opvolgen”, zegt Tunahan Kuzu van Denk.

VVD’er Hayke Veldman kan die ene maatregel niet genoeg benadrukken: “Houd anderhalve meter afstand van elkaar.” De politici zelf doen hun uiterste best zich hieraan te houden. Grote uitzondering zijn de journalisten, die, ondanks de spelregels en herhaalde oproepen, zich in een kluitje om Kamerleden en bewindslieden blijven wringen.

