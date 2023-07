De ‘cowboys’ van de Belastingdienst kregen opdracht bij opsporing ‘grenzen op te zoeken’

Het speciale fraudeopsporingsteam CAF kreeg bij de oprichting in 2013 nadrukkelijk opdracht ‘de grenzen op te zoeken’ bij het opsporen van fraude. Al in 2014 was bij het management van de Belastingdienst bekend dat het CAF ‘veelvuldig’ de wettelijke grenzen opzocht.

Ook was toen bekend dat zeker 20 procent van de ouders van onderzochte gastouderbureau’s hierdoor ten onrechte beschuldigd zouden worden van fraude. Er werd met die informatie niets gedaan.

Het zogeheten CAF-team van de Belastingdienst kreeg bij zijn oprichting in 2013 zelfs nadrukkelijk de opdracht zo creatief mogelijk te werk te gaan bij de fraudeopsporing. Ze mochten daarbij methodes gebruiken waarvan ‘de juridische kaders nog niet helemaal zijn uitgekristalliseerd’. In het plan van aanpak staat hoever het CAF-team mocht gaan: ‘Als niet op voorhand duidelijk is dat iets niet mogelijk is binnen de huidige regelgeving, doen we het.’

De ‘cowboys’ van de Belastingdienst

Dat blijkt uit een tussenrapport over het ontstaan en de werkwijze van het speciale CAF-team, dat mede tot de toeslagenaffaire heeft geleid. Onderzoeksbureau KPMG doet hiernaar onderzoek in opdracht van het ministerie van financiën. De fraudejagers mochten alles uitproberen om maar snel en veel fraude op te sporen. Het team werd ingesteld nadat de politiek fraudebeleid tot topprioriteit had benoemd vanwege de zogeheten Bulgarenfraude.

Het CAF-team stond intern al snel te boek als de ‘cowboys’ van de Belastingdienst, omdat zij volstrekt anders te werk gingen. Alhoewel de juridische afdeling wel werd betrokken bij het team, kreeg het team voor deze onconventionele aanpak alle ruimte van het management, zo blijkt uit de stukken.

Staatssecretaris Marnix van Rij (belastingen) schrijft in een reactie aan de Tweede Kamer het ‘risicovol’ te vinden dat het management destijds een team ‘aanspoorde tot het opzoeken van grenzen’. Het CAF-team viel binnen een paar jaar ook nergens meer formeel onder in de organisatie vanwege allerlei reorganisaties.

Daardoor verdween bij het management het zicht op hun activiteiten. De bewindsman wil voortaan borgen dat ‘medewerkers binnen de grenzen van de wet hun werk uitvoeren’. Hoe het CAF-team daadwerkelijk in de praktijk werkte, is KPMG nog verder aan het onderzoeken.

‘Een schil van mensen’

Uit schriftelijke documentatie blijkt al wel dat het team de grenzen ook ‘veelvuldig’ heeft opgezocht. In een toelichting schrijft het team in 2014: ‘Dankzij een aan het CAF verbonden schil van mensen, zijn we in staat om snel te schakelen. Daarbij zijn de grenzen niet of nauwelijks overschreden.’

Opvallend is dat al in 2014 wordt besproken dat bij de jacht op foute gastouderbureaus er rekening mee moet worden gehouden dat 20 procent van de ouders te goeder trouw is. Toch kunnen deze ouders door de aanpak van het CAF-team wel als fraudeur te boek komen te staan, waarschuwt een manager.

Er wordt echter geen voorstel of actie ondernomen om deze ‘te goedertrouw’-ouders daadwerkelijk te beschermen tegen de onconventionele aanpak. Wel wordt nadrukkelijk afgesproken dat de ‘politiek’ hiervan op de hoogte moet worden gesteld. Maar dat lijkt volgens KPMG een jaar later nog niet gebeurd.

