De coronarealiteit is grillig, een verdere lockdown dreigt

Nederland snakt naar versoepelingen en de druk om die toe te laten komt van alle kanten. Toch haalt het kabinet de voet niet van het rempedaal. Versoepelingen voor de feestdagen zitten er niet in. Sterker, misschien maakt het kabinet nog vóór Kerst bekend dat het weer strenger moet. Premier Mark Rutte: “We staan op een tweesprong”.

Rutte zei er alles aan te willen doen om te zorgen dat mensen alsnog met drie gasten Kerst kunnen vieren. Na een zwaar coronajaar is de behoefte om samen te zijn groot. Maar juist dan is het volgen van de coronaregels belangrijk, benadrukten hij en coronaminister Hugo de Jonge: “Laten we elkaar met Kerst geen derde golf cadeau doen”.

Het staat in schril contrast met de licht optimistische boodschap van enkele weken terug. De besmettingscijfers daalden, en het kabinet spiegelde voor dat met Kerst meer mogelijk zou kunnen zijn, als het dagelijks aantal besmettingen onder de 3600 zou komen. Inmiddels lopen de cijfers weer op. Afgelopen week werden 43.103 positieve coronatests afgenomen: 27 procent meer dan de week ervoor. ‘Zorgwekkend’, vindt het RIVM.

De druk om te versoepelen

Zo dreigt een verdere lockdown, nu de druk toeneemt om te versoepelen. Horecaondernemers zeggen de deuren te willen openen per 17 januari, ongeacht wat het kabinet daarvan vindt.

En ook uit het kabinet klinkt de roep om ruimte voor de horeca. Dinsdag lekte een document van het ministerie van economische zaken uit waarin staat dat het openen van restaurants de coronacijfers omlaag zou kunnen brengen. Veel mensen raken volgens die berekening besmet in de privésfeer.

Het RIVM liet weten dat het niet betrokken was bij de berekeningen, en ook geen modellen kent waarin besmettingscijfers dalen bij de opening van restaurants. Ook Rutte zei dat het memo ‘niet klopt’. Volgens hem duidt het gelekte document niet op onenigheid in het kabinet, waar het recent nog ‘knetterde’ omdat sommige ministers hem en De Jonge te star vinden.

Grootschalige horecaopening zit er voorlopig niet in. Rutte en De Jonge hopen dat het besmettingsniveau wat voor half december voorzien was, nu half januari bereikt wordt. Dan kunnen tegen die tijd misschien weer wat restaurants open . Café’s, waar mensen dichter op elkaar zitten, moeten langer wachten.

Om toch perspectief te bieden, wil het kabinet begin volgend jaar proeven starten voor grootschaliger evenementen. Zo moet duidelijk worden of bij voetbalwedstrijden en concerten grotere groepen bij elkaar kunnen komen.

Ook eerste helft 2021 in het teken van taaie strijd

Want inmiddels is wel duidelijk dat ook de eerste helft van 2021 nog in het teken zal staan van de taaie strijd tegen het coronavirus. Een combinatie van de eerste vaccinaties en grootschalig testen moet helpen de beperkingen stap voor stap af te bouwen. Zeker als, naar de huidige verwachting, in het tweede kwartaal alle kwetsbaren en ouderen zijn ingeënt.

Maar ook het vaccinatiebeleid blijkt weerbarstig. Kondigde De Jonge eerst nog aan dat vaccinatie in de week van 4 januari kan beginnen, inmiddels zegt hij dat de eerste vaccins ‘begin januari’ geleverd gaan worden. Dan komt ook slechts de helft van de eerder toegezegde één miljoen Pfizervaccins binnen. Vanwege de lage bewaartemperatuur, die vervoer bemoeilijkt, gaat het kabinet eerst verplegenden in verzorgingshuizen inenten, daarna pas ouderen.

De vraag om discipline en geduld vast te houden is een moeilijke nu de coronamoeheid alom heeft toegeslagen en de vaccins eraan komen. Daarom waarschuwde De Jonge nog maar eens: “We moeten waken voor een we-zijn-er-bijnastemming”.

