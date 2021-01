De coronacrisis en het ‘teflonlaagje’: vijf redenen voor Rutte’s onstuitbare populariteit

1. De coronacrisis

“Hoe verschrikkelijk corona voor iedereen ook is, electoraal gezien heeft de crisis positieve gevolgen voor de VVD”, zegt politicoloog Matthijs Rooduijn. Allereerst omdat de aandacht voor het coronavirus de toeslagenaffaire naar de achtergrond drukt. “Woensdagochtend, de dag na het Kamerdebat over het aftreden van het kabinet, keek ik even naar de voorpagina’s van de kranten”, vertelt hij. “Die gingen niet over de toeslagenaffaire, maar over de avondklok of de machtswisseling in de VS.”

Bovendien zorgt de coronacrisis nog altijd voor het vaker beschreven rally-round-the-flag-effect. “In tijden van grote crisissituaties zijn kiezers geneigd zich rond hun nationale leider te scharen, omdat hij of zij het symbool van de nationale eenheid is”, legt Rooduijn dat principe uit. “Nu zitten we wederom in een heftige fase van de crisis. We hebben net gehoord dat we de strengste maatregelen ooit opgelegd krijgen. Rutte, als politiek leider, profiteert daar waarschijnlijk van.”

2. Rutte was al zeer populair

Rutte was ook voor de coronacrisis heel populair. Dat de VVD er nu zo goed voorstaat, komt deels door de uitstekende uitgangspositie van de premier, denkt Rooduijn. “In kiezersonderzoeken van januari 2020, twee maanden voor de crisis uitbrak, werd Rutte van alle politiek leiders gemiddeld het best gewaardeerd”, vertelt hij. Niet alleen VVD-kiezers waren destijds zeer tevreden over hun leider, ook kiezers van andere partijen gaven aan Rutte een sympathiek politicus te vinden.

3. Rutte’s kiezers hebben veel vertrouwen in de politiek

Wat ook meespeelt, is dat VVD-kiezers gemiddeld veel vertrouwen hebben in de politiek, zo blijkt uit kiezersonderzoek. “Daardoor kan je verwachten dat ze minder vatbaar zijn voor keiharde systeemkritiek”, zegt hij. Retoriek zoals die van Omtzigt, die tijdens het debat zijn onvrede uitte over de kliek van Haagse politici en journalisten, die te weinig oog hebben voor de hardwerkende Nederlanders, zal daarom volgens Rooduijn maar weinig VVD’ers overtuigen, juist omdat ze veel vertrouwen hebben in politieke partijen en het politieke systeem.

Beeld Hollandse Hoogte / ANP

4. Kiezers op ‘sociaal-economische rechts’ hebben weinig alternatieven

Daarbij komt dat sociaal-economisch rechtse kiezers eigenlijk weinig andere opties hebben dan de VVD. “Op onderwerpen als inkomensherverdeling en staatsingrijpen, typisch sociaal-economische issues, onderscheidt de VVD-kiezer zich het duidelijkst van de rest van het electoraat”, vertelt hij. “Zelfs de kiezers van Forum voor Democratie zijn een stuk linkser waar het sociaal-economische thema’s betreft.” Volgens Rooduijn heeft de VVD potentieel weliswaar concurrentie van CDA, PVV, D66, en Forum voor Democratie, maar het radicalisme van die partijen op andere vlakken zal voor veel kiezers geen optie zijn.

5. Het teflonlaagje

Tot slot is daar de ‘teflonkwaliteit’ van Rutte. Zijn vermogen om ‘sorry’ te zeggen, en vervolgens weer snel door te gaan. “Dat zie je eigenlijk al zijn hele carrière”, zegt Rooduijn. “Ook nu weer biedt hij zijn excuses aan voor de gebrekkige informatievoorziening aan de Kamer, en wil hij eigenlijk zo snel mogelijk daarna weer verder.” Het vermogen om op het juiste moment een beetje mee te buigen kan de premier weer helpen, denkt Rooduijn.

Toch biedt het geen garantie voor de toekomst, wil de politicoloog nog gezegd hebben. De genoemde punten verklaren waarom Rutte er nu goed voorstaat, maar in de campagne kan een en ander zomaar veranderen. “De toeslagenaffaire speelt al lang, maar pas sinds kort is Rutte degene die de meeste kritiek krijgt. Als de andere partijen de premier blijven bekritiseren, en er tijdens de campagne aandacht blijft voor het onderwerp, zou het ook kunnen dat de affaire toch aan hem gaat kleven. Het blijft natuurlijk een explosief thema.”

