Coronacrisis Het derde steunpakket

De coalitie overweegt ruimere noodsteun. ‘Je moet voorkomen dat ondernemers opgeven’

Minister Wopke Hoekstra van financiën (CDA) tijdens een debat in de Tweede Kamer over het derde steunpakket voor bedrijven en werknemers. Beeld ANP

De versobering van de hulp aan bedrijven gaat mogelijk niet door. D66 staat zelfs open voor ruimere steun.

Regeringspartijen D66 en CDA overwegen ruimere noodsteun voor bedrijven en werknemers die door de coronacrisis in de problemen zitten. Het kabinet stelt voor om die hulp volgend jaar te versoberen. Na de strengere maatregelen van maandagavond, die het aantal besmettingen moeten indammen en onder meer de horeca treffen, staat de coalitie van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie voor de vraag of dat nog verstandig is.

“We staan open voor ruimere steun”, zegt Steven van Weyenberg van regeringspartij D66. “We moeten de vinger aan de pols houden en kijken hoe de maatregelen uitpakken voor diverse sectoren.” Het CDA doet een beroep op het kabinet: “Volg nauwkeurig wat er gebeurt bij de bedrijven. Een aanpassing is mogelijk”, zegt Kamerlid Hilde Palland.

Dinsdag keurde de Tweede Kamer een derde noodpakket goed. Dat gaat donderdag in en geldt voor negen maanden. Maar in dat pakket worden de voorwaarden voor het krijgen van subsidie voor de loonkosten na 1 januari strenger. In het Kamerdebat over die maatregelen zei minister Wopke Hoekstra (financiën) vorige week dat hij het pakket wil aanpassen ‘als de wereld totaal verandert’. In dat debat werd al toegezegd dat ondernemers een jaar langer (drie in plaats van twee jaar) de tijd krijgen om uitgestelde belastingbetalingen te voldoen. Zij hoeven ook niet op 1 januari te beginnen met het aflossen van de belastingschuld, maar pas op 1 juli 2021.

Het kabinet heeft voor het noodpakket steun nodig van oppositiepartijen. Daarom is de opvatting van de PvdA van belang. Wat de PvdA betreft kan versobering van de maatregelen na 1 januari niet doorgaan zoals gepland. “Het kabinet moet nu het signaal geven dat de steun volop wordt voortgezet. Die toon is belangrijk. Bedrijven krijgen weer een klap en je moet voorkomen dat ondernemers het opgeven”, vindt Kamerlid Gijs van Dijk.

Dinsdag liet het kabinet al weten dat de versobering van de steun aan zelfstandig ondernemers gedeeltelijk van de baan is. Zzp’ers met een vermogen boven 46.000 euro zouden vanaf donderdag niet meer in aanmerking komen voor hulp. Die vermogenstoets is van de baan. De coalitiepartijen zijn daar blij mee, maar de oppositie mort. Zo stelt Paul Smeulders, Kamerlid van GroenLinks, vast dat bij zzp’ers nog wel wordt gekeken naar het inkomen van een eventuele partner. “Ik snap die prioriteit niet.”

