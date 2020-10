De ChristenUnie gaat met nieuwegezichten naar de verkiezingen

Gert-Jan Segers is, zoals eerder bekend werd, opnieuw lijsttrekker van de regeringspartij. Daarachter staat Carola Schouten, de huidige vicepremier en minister van landbouw.

Daarna begint de vernieuwing. Op plaats drie staat Mirjam Bikker, zij is op dit moment voorzitter van de Eerste Kamerfractie van de ChristenUnie. Voorheen was Bikker medewerker van de fractie in de Tweede Kamer en raadslid in Utrecht.

Don Ceder

Ook Don Ceder mag zich opmaken voor een verhuizing naar de Tweede Kamer. Hij komt op de vierde plek, wat, afgaande op alle peilingen, een garantie lijkt om gekozen te worden. Ceder is nu nog raadslid in Amsterdam en advocaat in diezelfde stad. Hij staat vooral mensen bij met grote schuldproblemen.

Pieter Grinwis volgt op plaats 5. Hij werkt al in de Tweede Kamer, als beleidsmedewerker van de partij. Grinwis is ook fractievoorzitter in de gemeenteraad van Den Haag. De huidige Kamerleden Stieneke van der Graaf en Eppo Bruins volgen op zes en zeven.

‘Oud-gedienden’

Het was al bekend dat ‘oud-gedienden’ Joël Voordewind en Carla Dik-Faber de Kamer na de verkiezingen van maart volgend jaar zullen verlaten. Voordewind heeft zich de afgelopen jaren vooral hard gemaakt voor de positie van vluchtelingen. Hij had grote moeite met het kinderpardon dat de coalitiepartijen met elkaar hadden uitonderhandeld in 2017. De regeling hielp te weinig kwetsbaren, vond hij. Toch ging hij destijds akkoord met de afspraak. Later stemde de coalitie alsnog in met een soort ‘generaal pardon’ voor nog eens honderden kinderen.

Dik-Faber profileerde zich de afgelopen jaren vooral op de onderwerpen duurzaamheid en medische ethiek. Eerder dit jaar meldde ze de selectiecommissie dat ze graag Kamerlid wilde blijven. Daar is ze op teruggekomen, vertelde ze begin deze maand in NRC. Acht zware jaren op het Binnenhof hebben hun tol geëist. “Ik wil weer gewoon iemand zijn van de familie, en in de kerk een zuster in het geloof. Ik wil mijn leven terug.”

Lees ook:

De ChristenUnie benadert nu ook christelijke migranten en internationale kerken

De ChristenUnie wil haar basis verbreden. Daarom benadert ze nu actief christelijke migranten en internationale kerken met voorlichting en masterclasses.

Achterban coalitie voert druk op: haal 1000 mensen uit Moria

Het compromis over de kinderen en kwetsbare mensen uit het afgebrande kamp Moria krijgt van alle kanten kritiek: het zou ‘koehandel’ met mensen zijn of juist een knieval van de VVD. Voor de achterbannen van CDA, CU en D66 is het in ieder geval niet genoeg.