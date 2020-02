De CDA-top ziet het gesprek met Forum als Brabantse zaak

“Het is aan het CDA in Brabant”, herhaalt Pieter Heerma, fractievoorzitter van het CDA, in de Tweede Kamer keer op keer als hij de vraag krijgt of zijn partij in die provincie kan samenwerken met Forum voor Democratie. De CDA-top duwt de discussie over de wenselijkheid van een coalitie met Forum zo ver mogelijk van zich af. Dat geldt voor de fractie in de Tweede Kamer en voor het landelijke partijbestuur, dat er zondag telefonisch over vergaderde.

Heerma zegt: “Wij zijn een partij die traditioneel van opvatting is dat dit soort afwegingen op regionaal ­niveau worden gemaakt. In Brabant is bij het vormen van een nieuw college voor het besturen van de provincie best een ingewikkelde situatie ontstaan. We gaan zien wat praten oplevert.”

In het CDA woedt sinds eind ­vorige week een fel debat over ­samenwerking met Forum. Dat doet denken aan de onenigheid over de gedoogcoalitie met de PVV tien jaar geleden. Voormalig leden van de Tweede Kamer roerden zich. De oud-voorzitter van het CDA in Brabant, Wil van der Kruijs, keert zich fel tegen gesprekken met Forum en noemt die partij racistisch. Oud-minister en partij-coryfee Ernst Hirsch Ballin laat weten dat hij ‘de zorgen deelt van velen’. trouw

Brabantse bestuurscrisis

De provincie Brabant verkeert sinds eind oktober in een bestuurlijke crisis. De voorstellen voor het terugdringen van stikstof in de landbouw konden niet langer rekenen op de steun van het CDA. Terwijl de partij eerder haar fiat gaf, maakten de christen-democraten onder druk van protesterende boeren een draai. Het CDA stapte uit het college van gedeputeerde staten. De overblijvende partijen VVD, GroenLinks, PvdA en D66 verloren de meerderheid in de provinciale staten. VVD en CDA hopen nu met Forum een nieuwe coalitie te kunnen vormen. Daarbij moet later nog wel een vierde partij aansluiten voor een meerderheid.

Lees ook:

Verzet in het CDA tegen regionale samenwerking met Forum voor Democratie

De samenwerking met Forum voor Democratie in de provincie Brabant, doet oude discussies herleven in het CDA. Voorlopig geeft de partijtop groen licht.