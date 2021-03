De campagne oogt tam, maar saai is het allerminst

Het oogt als een saaie campagne. Misschien zelfs slaapverwekkend. De dynamiek van rondtrekkende lijsttrekkers die links en rechts op markten en in winkelstraten opduiken, ontbreekt. Corona heeft onmiskenbaar een verlammende werking op de verkiezingsstrijd. En de peilingen, die veel weg hebben van kabbelend water, zorgen ook al voor weinig opschudding.

Wie zich blind staart op de strijd om het Torentje, beleeft inderdaad een tegenvallende campagne, zo soeverein lijkt Mark Rutte af te stevenen op de winst. Saai dus. Maar het zou zonde zijn als dat het zicht op andere gebeurtenissen binnen en tussen de partijen vertroebelt.

We zien een CDA-lijsttrekker zich door de campagne heen worstelen, daarbij zulke uitglijders makend dat binnen de partij mensen zich achter de oren zullen krabben of de keuze voor Wopke Hoekstra wel de juiste keuze was. Waarom het CDA niet heeft besloten om ook het gezicht van Pieter Omtzigt op de verkiezingsposters te zetten, een stemmenkanon, is overigens een raadsel.

Nood op links hoger is dan ooit

De Socialistische Partij heeft de middelvinger naar de macht iets laten zakken en lonkt, al is het voorzichtig, naar regeringsdeelname. Zelfs die verfoeide liberalen worden niet langer uitgesloten.

Ondertussen lopen de pogingen om tot linkse samenwerking te komen voor de honderdste keer spaak, nu geen enkele partij, op GroenLinks na, zich op voorhand wil binden, bang dat ze straks veel zetels halen en last krijgen van hun eerdere beloftes. En dat terwijl de nood op links hoger is dan ooit.

Ondertussen rijdt Thierry Baudet met zijn complotkaravaan door het land, waar hij tijdens bijeenkomsten met kiezers bijna alle coronaregels schendt en pogingen doet de verkiezingsuitslag op voorhand verdacht te maken. Een tweet van Baudet waarin hij rept over ‘heftige bijwerkingen’ van vaccins is door Twitter officieel bestempeld als misleidend. Hoe Trumpiaans wil je het hebben?

Meer interesse in de fundamenteel andere kijk

We zien Esther Ouwehand een prominente rol in de campagne spelen. In ieder geval prominenter dan haar voorganger Marianne Thieme ooit is gelukt. Het zegt iets over de kwaliteit van Ouwehand, maar ook over deze tijdgeest, waarin meer interesse is in de fundamenteel andere kijk die de Partij voor de Dieren op de samenleving heeft.

Niet alleen Ouwehand valt op, ook Lilianne Ploumen en Sigrid Kaag maken zo’n sterke indruk, dat je je niet direct realiseert dat het voor hen een lijsttrekkersdebuut is. Hoeveel kiezers zouden eigenlijk nog terugverlangen naar Thieme of Alexander Pechtold?

Het tv-debat tussen Ploumen en Kaag, maandagavond bij Jeroen Pauw op NPO 1, was een absolute verademing. Geen wedstrijdje vliegen afvangen, maar een goede, uitgebreide en inhoudelijke discussie waar de kijker ook nog iets wijzer van werd.

Debatten in een nagenoeg lege studio

Vanwege corona vinden de Pauw-debatten in een nagenoeg lege studio plaats, dus zonder partijleden die hinderlijk door de politici heen joelen. Je zou willen dat dit altijd zo is. Ook Nieuwsuur blinkt uit met een serie kritische, goed voorbereide interviews met de lijsttrekkers, die niet zelden aan het zweten worden gebracht. Boeiende televisie.

De campagne mag tam ogen, saai is het allerminst.

Bart Zuidervaart is chef van de redactie politiek. Hij schrijft wekelijks een column.