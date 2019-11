De bouwers en de baggeraars mogen hopen op verdere versoepeling van de Pfas-norm

De normen voor Pfas, de verzameling giftige stoffen die zich ophopen in de bodem, zijn met onmiddellijke ingang verruimd. Het ministerie van infrastructuur en waterstaat verwacht dat de regels in de loop van 2020 nog wat soepeler kunnen.

Bouwers en baggeraars zuchten al enkele maanden onder de problemen met Pfas. Verantwoordelijk minister Stientje van Veldhoven (wonen en milieu) rept inmiddels zonder aarzeling over een ‘crisis’. Het afgelopen jaar is duidelijk geworden dat deze chemische en gevaarlijke stoffen overal in Nederland in de grond zitten. Een probleem was dat er nooit landelijke afspraken zijn gemaakt over welke hoeveelheid Pfas is toegestaan. Daarom besloot Van Veldhoven deze zomer om een zeer strenge veiligheidsnorm in te stellen. Een kilo bouwgrond mocht niet meer dan 0,1 microgram Pfas bevatten. In de praktijk betekende dit dat grond niet meer verplaatst mocht worden en dat vele bouw- en baggerklussen stil kwamen te liggen.

Het kabinet heeft vrijdag besloten om die norm met onmiddellijke ingang te verhogen naar 0,8 microgram Pfas per kilo bouwgrond. Dit moet ondernemers lucht geven in deze moeilijke tijden; ook de stikstofcrisis belemmert het werk aanzienlijk.

Bouwers en baggeraars hebben kritiek op Van Veldhoven omdat haar besluit deze zomer veel te streng en ingrijpend zou zijn. Volgens haar ministerie was er geen andere mogelijkheid. Het ontbrak aan een ‘landelijke achtergrondwaarde’ voor Pfas, zoals dat heet. Vanwege de ‘zorgplicht’ die de overheid heeft, werd de norm tijdelijk vastgesteld op 0,1 microgram. Van Veldhoven zei vrijdagmiddag na afloop van de ministerraad dat ze geen andere keuze had omdat de wet haar dit voorschrijft. Excuses aan bouwers en baggeraars zijn niet aan de orde. “Ik kan geen excuses aanbieden voor het volgen van de wet.”

De minister heeft eerder dit najaar het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en kennisinstituut Deltares laten onderzoeken wat een verantwoord veiligheidsniveau voor Pfas is. Die resultaten zijn deze week binnengekomen bij de minister. Een versoepeling naar 0,8 microgram achten de onderzoekers op dit moment verstandig. Van Veldhoven heeft gemeenten, provincies en waterschappen verzocht om ‘de ruimere mogelijkheden zo snel mogelijk en maximaal te benutten’. Het ministerie en het RIVM zeggen dat die 0,8 nog een voorzichtige indicatie is. Komende maanden wordt uitvoeriger onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van Pfas in de bodem. De verwachting is dat de norm ergens in de tweede helft van 2020 verder kan worden verruimd.

Volgens Van Veldhoven is met de verhoging naar 0,8 microgram ‘al een hele grote stap gezet'. “Ik verwacht dat het overgrote merendeel van de vastgelopen bedrijven hiermee geholpen is.”

Het kabinet wil ondernemers die in financiële moeilijkheden zijn gekomen vanwege de Pfas-crisis helpen. De overheid kan voor een deel garant staan voor bedrijven die extra krediet nodig hebben. Deze regeling wordt een jaar lang versoepeld voor onder andere het grondverzet en de baggersector.

Van Veldhoven heeft al eerder aangekondigd dat ze een verbod wil op alle ‘niet essentiële’ producten waar Pfas inzit. Ze doelt bijvoorbeeld op regenjassen en koekenpannen. Dit moet in Europees verband worden geregeld.

