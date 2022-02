De Belastingdienst hield mannen met ‘niet-westers voorkomen’ extra in de gaten

De Belastingdienst beoordeelde het risico op fraude bij mensen onder andere op ‘een niet-westers voorkomen’. Ook de leeftijd, het geslacht en bezittingen van mensen waren criteria waarnaar werd gekeken bij het inschatten van frauderisico’s, zo laat onderzoeksbureau PricewaterhouseCoopers (PwC) weten.

De Tweede Kamer had om opheldering gevraagd nadat staatssecretaris Marnix van Rij (Belastingdienst) eind januari liet weten dat nationaliteit en ‘uiterlijk voorkomen’ werden meegewogen om te bepalen of iemand als fraudeur op een geheime zwarte lijst werd geplaatst. Farid Azarkan (Denk) wilde weten om welke uiterlijke kenmerken had dan ging.

‘Materieel bezit’

Volgens de onderzoekers keken medewerkers van de Belastingdienst of iemand man was, en tussen de 18 en 35 jaar. Dat zouden ‘belangrijke risico-signaleringsfactoren’ zijn, zo schrijft PwC, evenals ‘materieel bezit’ zoals dure auto’s.

PwC onderzocht hoe de Belastingdienst omging met fraudesignalen bij 1370 mensen, en alleen al in die groep trof het ‘tientallen voorbeelden’ aan waarbij het risico op fraude ‘werd gebaseerd op persoonskenmerken, zoals nationaliteit of uiterlijk voorkomen’. Staatssecretaris Van Rij zegt desondanks dat het niet duidelijk is of er sprake is van racisme bij de fiscus, zoals PvdA-kamerlid Henk Nijboer had gevraagd. Daar wil hij later op terugkomen.

Opvallend is dat PwC vermeld dat er veel ‘selectieanalyses’ zijn gevonden waarbij (tweede) nationaliteit een criterium was. Dat duidt erop dat de Belastingdienst jarenlang bewust in zijn systemen heeft gezocht op (tweede) nationaliteit.

‘Volkomen ontoelaatbaar’

In mei 2020 erkende de Belastingdienst na onderzoek van Trouw en ‘RTL Nieuws’ dat het tussen 2012 en 2015 in één specifiek geval had gezocht op nationaliteit, bij controle op de inkomstenbelasting. Dat zou zich beperkt hebben tot 11.000 mensen, maar het onderzoek van PwC doet vermoeden dat dit veel vaker voorkwam. Een woordvoerder van de Belastingdienst stelde destijds dat na 2015 de gegevens over nationaliteit niet langer zouden zijn gebruikt. Het onderzoek van PwC loopt echter van 2014 tot en met 2019.

Een woordvoerder van de Belastingdienst zegt niet te kunnen aangeven wat de zogeheten ‘selectieanalyses’ zijn. “PwC heeft dat woord gebruikt, en ons deze week hun documentatie gegeven. Wij gaan dat eerst goed bekijken om te zien wat er precies mee bedoeld wordt.”

Hoewel Van Rij niet wil zeggen dat er sprake was van racisme, schrijft hij aan de Tweede Kamer dat ‘de signalen uit het onderzoek mij grote zorgen baren’. “Risico-inschattingen op basis van uiterlijk of andere volstrekt irrelevante kenmerken vind ik volkomen ontoelaatbaar.”

