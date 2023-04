De BBB is volgens onderzoekers een centrumrechtse partij met populistische trekjes

De grootste partij van het land, een sleutelrol in de Eerste Kamer, en het voortouw in alle twaalf provincies … maar waar stáát de BoerBurgerBeweging eigenlijk in het politieke landschap? Vier politiek wetenschappers zochten het uit. Hun conclusie: BBB is een centrumrechtse partij die fel oppositie voert, met populistische trekjes.

Vooral de ‘oppositionele positie’ van de partij komt duidelijk naar voren, zegt Simon Otjes van de Universiteit Leiden. Op basis van 4648 stemmingen in de huidige kabinetsperiode constateerde hij dat BBB bepaald niet tot de constructieve oppositie behoort, in tegenstelling tot partijen als GroenLinks, PvdA en de SGP.

Het BBB-hokje

Tot zover weinig verrassends, dat BBB vaak niets van het kabinetsbeleid moet weten is bekend. Maar moet je de partij nu links of rechts noemen? Of ‘links noch rechts’, zoals fractievoorzitter Caroline van der Plas stelt?

Op die vraag bestaat geen simpel antwoord, toont het onderzoek in opdracht van het Montesquieu Instituut. ‘Uit het partijprogramma blijkt dat BBB op sociaaleconomisch vlak eerder links dan rechts oogt’, constateren de politicologen bijvoorbeeld. Maar ‘tegelijkertijd treffen we ook enkele radicaal-rechtse standpunten aan, met name op thema’s als asiel en migratie’.

Toch schetsen alle stemmingen gezamenlijk het beeld van een centrumrechtse partij, zegt politicoloog Otjes. “Vooral bij landbouwzaken zijn ze heel helder rechts.”

Agrarisch populisme

De deskundigen nemen verder ‘duidelijk populistische trekjes’ waar bij BBB. ‘Popu­lis­ti­sche partijen benadrukken de tegenstelling tussen het volk en de politieke elite’, schrijven ze. ‘Het BBB-program­ma en het boek van Van der Plas getuigen daarvan: ‘Den Haag’ staat tegen­over het platteland en de boeren.’

Ook het belang van de volkswil keert bij BBB terug. Tenminste, zolang de belangen van boeren niet worden geschaad. Zo pleit BBB voor het behoud van geborgde zetels bij waterschappen, vaak bekleed door agrariërs. Burgers kunnen daar niet op stemmen. ‘Dit zou erop kunnen duiden dat uiteindelijk de belangenbehartiging van de agrarische sector bij BBB toch zwaarder weegt dan directe kiezersinvloed’, analyseren de politicologen. ‘Haar verkiezingszege kan dan ook in een langere traditie van agrarisch populisme worden geplaatst.’

