De asielwet hangt aan een zijden draadje, Rutte moet een crisis voorkomen

Het gezicht van staatssecretaris Eric van der Burg (asiel) stond maandag op onweer. Na vele tientallen zware onderhandelingen zou de coalitie dit weekend eindelijk akkoord gaan met zijn asielwet. Alle seinen stonden op groen, klonk het op zijn ministerie.

Maar dat was buiten het rode stopsein van de VVD-fractie gerekend – nota bene Van der Burgs éígen partij. Na intern overleg zei een meerderheid van de partij zondagmiddag opnieuw ‘nee’ tegen het voorstel. Daarmee hangt de langverwachte wet van Van der Burg aan een zijden draadje. De bewindsman zette afgelopen tijd al zijn zinnen op een eerlijke spreiding van asielzoekers over Nederland. Gemeenten die asielopvang weigeren, wil hij daar desnoods toe dwingen.

Gezicht op onweer

Juist die ‘dwang’ is de VVD een doorn in het oog. Bovendien vindt de fractie dat het kabinet te weinig doet om de instroom van asielzoekers te beperken. Die ligt al maandenlang bijzonder hoog. In een ultieme poging de impasse te doorbreken, wordt Mark Rutte dinsdagmorgen ingevlogen. Hij moet tijdens de wekelijkse fractievergadering zijn eigen partij overtuigen tóch voor het zwaarbevochten kabinetsplan te stemmen.

Hoewel Rutte formeel als partijleider aanschuift, is het uitzonderlijk dat een premier zich zo direct mengt in een fractieoverleg. “Het geeft aan hoe belangrijk dit is voor de VVD”, analyseerde staatssecretaris Van der Burg maandag. De bewindsman wilde niet zeggen of hij baalt van zijn eigen partij, maar het chagrijn was duidelijk zichtbaar. “Het weekend verliep iets anders dan ik had verwacht”, sprak hij eufemistisch.

Crisis in coalitie dreigt

Ook coalitiepartijen D66 en CU zijn ontstemd over de verder oplopende vertraging en ongewisse toekomst van de asielwet. Want nadat Van der Burg al drie deadlines miste, dreigt ook de volgende en belangrijkste datum in gevaar te komen: 1 januari. Dan moet de wet van kracht gaan, is binnen de coalitie afgesproken. Maar dat is pas mogelijk nadat zowel de Tweede Kamer als de Eerste Kamer hun goedkeuring hebben gegeven. “Het begint inmiddels heel krap te worden”, aldus Van der Burg, die er rekening mee houdt ook deze deadline te missen. “Ik ben een stuk minder optimistisch.”

Toch moet de spreidingswet er komen, vinden de overige coalitiepartijen. Als dat niet lukt, dreigt een kabinetscrisis. Vooral bij de ChristenUnie ligt het onderwerp uiterst gevoelig. Voor het partijcongres van eind november liggen al diverse moties klaar die de partij bij de les moeten houden. Eén motie roept CU-Kamerleden zelfs op het vertrouwen in de VVD op te zeggen.

Wet raakt liberale principes

Het is geen vanzelfsprekendheid dat de VVD’ers dinsdag alsnog akkoord gaan. Binnen de grootste partij van Nederland neemt de onvrede over de koers steeds meer toe, in het bijzonder wat betreft het asielbeleid. Op het aankomende partijcongres van de liberalen wordt felle weerstand verwacht tegen een wet met verplichte asielopvang. Een groep kritische VVD’ers, Klassiek Liberaal, eist in een breed gesteunde motie dat gemeenten daarover zélf de bevoegdheid houden – niet de overheid.

Volgens de indieners moet het asielbeleid ‘streng maar humaan’ zijn, en is momenteel van beiden geen sprake. Een ‘dwangwet’ lost die problemen volgens hen niet op. “Als de fractie alsnog door de pomp gaat, zijn ze hun geloofwaardigheid volledig kwijt”, zegt Reinier Geerligs van Klassiek Liberaal “De dwangwet raakt een aantal liberale principes, en die zijn niet onderhandelbaar.”

Geerligs noemt het ‘van groot belang’ dat zijn partij ‘de poot stijf houdt’ als Rutte dinsdag langskomt. “De druk op de fractie wordt opgevoerd, maar hier raak je de essentie van dualisme. De fractie staat vrij om zélf te bepalen welke plannen ze steunen. Dat heeft de VVD-top maar gewoon te accepteren.”

Lees ook:

ChristenUnie-leden hebben genoeg van ‘onbetrouwbare’ VVD. ‘Het houdt een keer op’

Leden van de ChristenUnie voeren de druk rond de komst van de asielwet verder op door partijleider Gert-Jan Segers op te roepenhet vertrouwen in de VVD op te zeggen.