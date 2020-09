De alternatieve begroting van GroenLinks, PvdA en SP: meer geld voor de zorg, het milieu en de woningmarkt

Met veel geld uitgeven is het kabinet politiek niet uit de problemen. De linkse oppositiepartijen, die woensdag samen met een alternatieve begroting komen, willen het geld anders verdelen. De keuzes van het kabinet ‘zijn echt nog niet goed’, vindt PvdA-leider Lodewijk Asscher.

Woensdag debatteert de Kamer over Prinsjesdag en begint het kat-en-muisspel tussen kabinet en oppositie. GroenLinks, SP en PvdA willen invloed op de plannen. Omgekeerd wil het kabinet zo weinig mogelijk concessies doen, maar heeft het wel de stemmen van de oppositie nodig om een meerderheid te krijgen in de Eerste Kamer. Alle partijen weten ook dat er over zes maanden verkiezingen zijn en dat maakt het vasthouden aan het eigen gelijk soms aantrekkelijker dan het sluiten van een compromis.

Ook vorig jaar trokken GroenLinks, SP en PvdA samen op bij het maken van een tegenbegroting. Daarna verbrokkelde de eenheid al snel. De PvdA wilde de huid duur verkopen, maar GroenLinks vond dat oude politiek en beloofde op voorhand steun aan de hele begroting. Dat veroorzaakte frictie tussen Asscher en GroenLinks-leider Jesse Klaver. De SP heeft sowieso moeite om water bij de wijn te doen en was in tegenstelling tot de andere linkse partijen, niet bereid om eerder dat jaar de pensioenplannen te steunen. “Rutte-III is uitgeregeerd”, meent Lilian Marijnissen.

Oppositiepartij PVV van Geert Wilders, aan de andere kant van het politieke spectrum, doet aan het geven en nemen niet mee. Hij wijst de koers van het kabinet categorisch van de hand, want zo zei hij dinsdag ‘premier Mark Rutte geeft de Nederlanders helemaal niets’.

Grotere bedrijven meer belasting laten betalen

De oppositie wil dat het kabinet bij steun aan bedrijven de nadruk legt op werkgelegenheid en het veranderen van de economie. De nieuwe economie moet klimaatverandering zoveel mogelijk tegengaan en dus zijn meer investeringen in bijvoorbeeld schone energie en biodiversiteit belangrijk. “We kunnen niet langer wachten op een daadkrachtig klimaatbeleid”, meent Jesse Klaver.

In de tegenbegroting is ook veel aandacht voor de woningmarkt. De huren zijn te hoog en starters komen nauwelijks aan bod bij het kopen van een huis. Het kabinet wil de verhuurdersheffing verlagen, maar de linkse oppositiepartijen willen die helemaal afschaffen. Dat biedt woningbouwcorporaties een budget van bijna twee miljard euro extra om woningen te bouwen en huren minder te verhogen of te verlagen.

Verder dringen de drie linkse partijen erop aan dat de salarissen in de zorg structureel worden verhoogd. Alle beroepsgroepen in de publieke sector moeten iets extra’s krijgen, stellen GroenLinks, SP en PvdA.

De linkse oppositie geeft in de tegenbegroting niet meer geld uit dan het kabinet. Maar alle extra wensen moeten worden betaald. Dit wil de oppositie vooral bereiken door de grotere bedrijven meer belasting te laten betalen. Een nieuwe mogelijkheid voor het bedrijfsleven om kosten voor investeringen in mindering te brengen op de belastingafdracht is de oppositie een doorn in het oog.

Lees ook:

Wat staat er in de Miljoenennota?

Het kabinet wil ‘een stabiele factor zijn in deze ingewikkelde en onvoorspelbare tijd’. Een overzicht van de Miljoenennota.

Ook koning Willem-Alexander waarschuwt: er komen moeilijke tijden aan

Elk jaar gaat de Troonrede vooral over de economie, maar anders dan anders kwam dit jaar het woord ‘koopkracht’ geen enkele keer voor in de toespraak. Voor de laatste begroting van het kabinet Rutte-III zijn de vooruitzichten nog onzekerder dan andere jaren.