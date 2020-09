De algemene politieke beschouwingen laten alvast zien wat de belangrijke campagnethema's zullen zijn

De campagne van de naderende Tweede Kamerverkiezingen van maart 2021 zal vanzelfsprekend gaan over corona. Over de maatregelen die het kabinet nam, het testbeleid van de GGD en over de economische crisis die op de gezondheidscrisis volgt. Maar hoewel de verkiezingen nog ver weg lijken, wordt woensdag tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen ook steeds duidelijker wat andere belangrijke verkiezingsthema’s zullen zijn.

Zo maken de fractievoorzitters van de linkse oppositiepartijen woensdagmiddag aan Klaas Dijkhoff van de VVD duidelijk dat ze vinden dat het kabinet meer moet doen om de overspannen woningmarkt te reguleren. GroenLinks-leider Jesse Klaver vraagt het kabinet om aandacht voor de hoge huren in de vrije sector. Volgens hem worden met name jongeren nu de dupe van de hoog oplopende prijzen. Hij hoopt dat het kabinet wil werken aan beleid om ook de huurverhogingen buiten de grote woningcorporaties te beperken.

VVD wil ook een sterkere overheid

Ook van de SP krijgt Dijkhoff vragen over huisvesting. Want hoe kan het dat het kabinet zegt dat de werkelijke oplossing voor de overspannen woningmarkt moet worden gezocht in bouwen, bouwen, bouwen, maar dat er de afgelopen jaren slechts 729 sociale huurwoningen bij zijn gekomen? “Dat is ongeveer een straat per jaar”, zegt SP-fractievoorzitter Lilian Marijnissen verbolgen.

Op sommige punten blijken de standpunten van de linkse partijen en coalitiepartner VVD dichter bij elkaar te liggen dan wellicht verwacht. Want harder ingrijpen op de woningmarkt, past grotendeels in de ideeën die Dijkhoff tijdens zijn inbreng in het debat uiteenzet. Hij wil eerlijke handel, minder afhankelijkheid én een sterkere overheid. En dus wil hij best in gesprek over hoe ook buiten de corporaties om de huurstijging gemaximeerd kan worden. En is hij het eens met de SP dat de landelijke overheid best wat meer regie mag nemen waar het nieuwe bouwplannen betreft.

‘Politiek-correcte dictatuur’

Eerder op de dag wordt al duidelijk dat de PVV het de komende maanden behalve over de islam en migratie ook wil hebben over de Nederlandse rechtsstaat. Fractievoorzitter Geert Wilders gebruikt een groot deel van zijn inbreng om het te hebben over zijn veroordeling. Met inmiddels bekende leuzen als ‘Nederland is een bananenrepubliek’, of een ‘politiek-correcte dictatuur’ laat Wilders woensdagochtend duidelijk horen dat hij het daar niet mee eens is. Dat hij schuldig werd bevonden aan groepsbelediging, maar rapper Akwasi niet wordt vervolgd, en de minister van justitie geen boete hoefde te betalen voor het breken van de coronaregels getuigt wat hem betreft van ‘klassejustitie’. De rechtsstaat is failliet, luidt zijn inmiddels bekende samenvatting. “Vrouwe justitia is niet blind, ze doet aan vriendjespolitiek.”

Met hun interrupties op het betoog van Wilders laten de linkse oppositiepartijen ondertussen zien dat zij andere thema’s belangrijk vinden. De PvdA wil het tijdens de komende campagne hebben over eerlijke arbeidsomstandigheden en gelijke kansen op werk. Fractievoorzitter Lodewijk Asscher spreekt de PVV-leider dan ook aan op zijn stemgedrag tijdens debatten over het versterken van de positie van flexwerkers, zoals de maaltijdbezorgers. “Als puntje bij paaltje komt stemt Wilders gewoon mee met de VVD”, is het verwijt van Asscher.

GroenLinks kiest de aanval

GroenLinks kiest ervoor om hard in de aanval te gaan waar het racisme en discriminatie betreft. Volgens fractievoorzitter Jesse Klaver ontkent Wilders de problemen op dat gebied en weigert hij actie te ondernemen om institutioneel racisme tegen te gaan. “Volgens mij is de heer Wilders helemaal niet tegen racisme. Sterker nog, uw hele betoog hier vandaag is doorspekt met racistische uitingen. Dat mag hier in het parlement, maar het is wel walgelijk.”

Wilders is niet onder de indruk van de verwijten en de retorische technieken van zijn politieke tegenstanders. Hij neemt tijdens zijn inbreng een openlijk voorschot op de verkiezingen, en zegt dat hij denkt premier te zullen worden. “Ik sta hier met een opgeheven hoofd en meer energie dan ooit”, zegt hij tegen de andere Kamerleden. “We worden sterker, sterker, sterker. Dat zult u allemaal volgend jaar maart wel zien.”

