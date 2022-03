De afspraken over vluchtelingen in het regeerakkoord moeten op de schop, vindt minister Hoekstra

Minister Wopke Hoekstra van buitenlandse zaken vindt dat de vluchtelingenparagraaf van het regeerakkoord herzien moet worden. Dat zei hij zondag in het programma Buitenhof. “Niemand had kunnen voorzien, en zeker niet in december, dat er inmiddels meer dan 1,2 miljoen vluchtelingen in Europa zijn. En ga er maar vanuit dat het er meer zullen worden.”

Volgens Hoekstra is het ‘evident’ dat het hoofdstuk over vluchtelingen aanpassing behoeft. Eerder pleitte hij al voor herziening van de teksten over defensie. Het kabinet wil naar aanleiding van de oorlog in Oekraïne het defensiebudget verhogen. Ook de Tweede Kamer is hier voorstander van.

Het is niet duidelijk wat Hoekstra precies wil herzien aan de afspraken over migratie en vluchtelingen. In het coalitieakkoord is al afgesproken dat er in Nederland ‘altijd ruimte’ is ‘om mensen op te vangen die op de vlucht zijn voor oorlog, geweld en vervolging’. Wel lopen de uitvoeringsorganisaties als de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) al tijden tegen hun grenzen op.

Vrees voor escalatie

In het televisieprogramma zei Hoekstra ook dat hij escalatie van het conflict in Oekraïne vreest. “We moeten alles op alles zetten om ervoor te zorgen dat dit niet een groot en potentieel nucleair conflict wordt. Door escalatie, of door een misverstand.”

De CDA-leider sloot zich aan bij de uitspraken die de D66-vicepremier, minister van financiën Sigrid Kaag eerder op de ochtend had gedaan bij WNL. Zij zei ‘grote macro-economische instabiliteit’ te vrezen als gevolg van de oorlog. “We maken ons met zijn allen enorme zorgen over de hoge inflatie. De energieprijzen zijn gigantisch, dat raakt veel mensen.”

Veel huishoudens hebben nu al last van de gestegen energieprijzen. Volgens Kaag is dat onontkoombaar. “We kunnen tegen niemand zeggen dat wij hier prijsvrij mee wegkomen. We betalen hier een prijs voor en ik denk dat dit aanhoudend zal zijn.”

Het kabinet wil de komende weken overleggen of mensen met lage inkomens een extra compensatie voor de hoge gasprijs kunnen krijgen. Kaag wil nog niets toezeggen. “We zijn er hartstikke hard mee bezig om te kijken óf en op welke manier we het zo draaglijk mogelijk kunnen maken.”

Lees ook:

Halsoverkop de auto in en alleen maar snickers te eten: de vlucht naar West-Oekraïne

Het begon min of meer als een grap. Als de oorlog uitbrak, zou correspondent Michiel Driebergen chauffeur worden van een vluchtelingenkonvooi. Nog geen dag later trad het plan in werking. Het reisgezelschap doorkruiste in enkele dagen Oekraïne.