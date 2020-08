‘Dank voor uw stem op Hugo de Jonge’, terwijl je op Pieter Omtzigt stemde?

Bij de digitale verkiezing voor een nieuwe lijsttrekker van het CDA gebeurde iets opmerkelijks. Bronnen zeggen dat de echtgenote van kandidaat Pieter Omtzigt dacht op hem te stemmen, maar via het systeem de mededeling kreeg: ‘Dank voor uw stem op Hugo de Jonge.’ Het partijbureau van het CDA bevestigt dit en laat weten dat nog vijf andere leden zich meldden met een soortgelijk verhaal.

Uit onderzoek naar deze ‘signalen’ kwam volgens het partijbureau geen technische fout naar voren. Het CDA had voor de technische ondersteuning van de verkiezingen een gespecialiseerd bureau ingehuurd. Bij de zes klagers zouden overigens ook leden zijn geweest die op De Jonge hadden willen stemmen, maar de mededeling kregen dat ze hadden gekozen voor Omtzigt.

De notaris controleerde vertrouwelijk een aantal stemformulieren en daaruit zou zijn gebleken dat deze leden wel degelijk stemden op de kandidaat die het systeem na afloop noemde.

Het verkeerde knopje

Bij een digitale verkiezing bestaat het risico dat de kiezer denkt op iemand te stemmen terwijl de keus toch op een ander valt. Mogelijk hebben mensen zonder het zelf te beseffen toch op het verkeerde knopje gedrukt.

Gezien het aantal klachten bij het CDA lijkt dat maar in een heel beperkt aantal gevallen te zijn gebeurd. Over wat er precies is gebeurd wil de partijwoordvoerder niet speculeren. “Technisch was er niks mis. De leden die zich bij ons hebben gemeld, zeggen dat ze op de één stemden, terwijl hun stem in werkelijkheid naar de ander ging.”

Vlak voor de bekendmaking van de uitslag van de stemming op 15 juli ontstond achter de schermen in zalencentrum De Remise in Den Haag tumult over de afwijkingen, zeggen bronnen. Pieter Omtzigt wilde zich aanvankelijk niet neerleggen bij de uitslag en in ieder geval het naadje van de kous weten. Daarop nam partijvoorzitter Rutger Ploum de kandidaten De Jonge en Omtzigt apart en zijn de rapportages van de notaris doorgenomen. Vervolgens accepteerde Omtzigt de uitslag.

Nek-aan-nek

De afwijkingen zijn pikant omdat de lijsttrekkersverkiezing bij het CDA in de laatste ronde uitmondde in een nek-aan-nekrace tussen vicepremier De Jonge en Kamerlid Omtzigt. De Jonge won met 50,7 procent van de stemmen nipt van Omtzigt die 49,3 procent binnenhaalde. Het verschil bedroeg 258 stemmen.

Iets meer dan twee derde van de 40.000 leden bracht een stem uit. Het digitale stemmen ging bij het CDA met vallen en opstaan. De eerste ronde van de stemming moest opnieuw omdat een hacker in staat was om meerdere keren te stemmen. De partij besloot daarop een extra beveiliging aan te brengen en de leden kregen het verzoek opnieuw hun keuze aan te geven. De uitslag van stemmingen werd daardoor met een paar dagen opgeschoven.

