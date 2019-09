D66 zet voltooid leven-debat op scherp en wekt wrevel binnen de coalitie

CDA en ChristenUnie voelen principieel niets voor een wet die euthanasie mogelijk maakt bij oudere mensen die levensmoe zijn. Partijleider Gert-Jan Segers van de CU zei maandag dat de uitspraken van Dijkstra voor ‘lichte irritatie en verbazing’ hebben gezorgd.

De D66'er zette maandagmorgen de discussie over ‘voltooid leven’ weer op scherp door in het Algemeen Dagblad te verklaren dat zij haar initiatiefwet binnenkort naar de Tweede Kamer stuurt. Ze heeft minister Hugo de Jonge (CDA, volksgezondheid) hier afgelopen weekend van op de hoogte gebracht. Dijkstra, in het AD: “Mensen op hoge leeftijd die gaan lijden aan het leven, moeten de gelegenheid krijgen om op een zelfgekozen moment te overlijden.”

In de coalitie staat D66 op dit onderwerp lijnrecht tegenover de christelijke partijen. Tijdens de formatie van dit kabinet, in de zomer van 2017, is lang onderhandeld over de medisch-ethische paragraaf van het regeerakkoord. CDA en CU wilden niet akkoord gaan met een wet die regelt dat mensen voor euthanasie kunnen kiezen als zij hun leven voltooid achten. Er hoeft dan geen sprake te zijn van ‘uitzichtloos en ondraaglijk lijden’.

De vier coalitiepartijen spraken af dat er onderzoek zou komen naar de noodzaak van de D66-wet. Dijkstra vindt dat de uitkomsten van dit onderzoek te lang op zich laten wachten. “Ik zie dat het kabinet geen haast heeft. De minister voelt de urgentie duidelijk minder dan ik.”

VVD, CDA, D66 en CU hebben vanmiddag tijdens het wekelijkse coalitie-overleg gesproken over de ‘voltooid leven’-wet. Daar zou zijn afgesproken dat Dijkstra wacht met het indienen van haar plan totdat het onderzoek klaar is. Volgens Segers is het ‘niet goed voor de onderlinge verhoudingen’ als een coalitiepartner zich niet aan de afspraken uit regeerakkoord houdt. Opvallend is dat Dijkstra in het AD zegt: “Ongeacht de uitkomsten van het onderzoek ga ik met mijn wetsvoorstel komen.”

De kans dat de huidige Tweede Kamer zich zal buigen over de ‘voltooid leven'-wet is overigens klein. Het kan enige jaren duren voordat het parlement er uiteindelijk over moet oordelen. Zeker bij zulke gevoelige initiatieven kan het politieke én maatschappelijke debat lang duren. Dijkstra: “Het is geen wet die je er even snel doorheen jast. Over de euthanasiewet is ook dertig jaar gesoebat.”

Lees ook:

De politiek wacht af en geeft geen commentaar op de euthanasiezaak

De rechtszaak tegen een euthanasiearts raakt ook de politiek. Moeten kabinet en Tweede Kamer opnieuw naar de euthanasiewet kijken, nu die volgens het OM ‘onduidelijk’ is?

D66 heeft haast met levenseindedebat

Met een podcast gaat D66-Kamerlid Pia Dijkstra op zoek naar debat over medische ethiek en ‘voltooid leven’. Ze vindt dat minister Hugo de Jonge dat maatschappelijk debat verzaakt.