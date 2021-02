D66 zet in op klimaat, de PvdA op ongelijkheid

Met ieder een eigen thema proberen twee relatief nieuwe gezichten Sigrid Kaag (D66) en Lilianne Ploumen (PvdA) de kiezer voor zich te winnen. Met toespraken begonnen deze lijsttrekkers zaterdag en zondag hun verkiezingscampagne. Kaag koos voor het klimaat en de gevolgen die milieubeleid zal hebben voor een ander Nederland. Ploumen richtte haar pijlen op de bestrijding van ‘ongelijkheid in Nederland’.

De een was minister van buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking (Ploumen) in het vorige kabinet en de ander (Kaag) is het nu. Ze hebben allebei de ambitie om de eerste vrouwelijke premier van Nederland te worden.

De twee lijsttrekkers hebben verder gemeen dat zij allebei een nieuw soort leiderschap willen in Nederland. Kaag pleit voor visie en het ‘vertrouwen op de eigen idealen’. Zij zegt: “Nederland is geen machine die je moet onderhouden met een beetje draaien aan moertjes en en boutjes.” Ploumen wil de welvaart ‘eerlijker’ verdelen: “De gedachte van ‘laissez faire’, dat als je de rijken maar rijker laat worden vervolgens iedereen vanzelf wel meeprofiteert, is een mythe.”

Sigrid Kaag tijdens de aftrap van de verkiezingscampagne. Beeld ANP

De grootste van Nederland

Kaag en Ploumen willen beiden dat hun partij de grootste van Nederland wordt, maar staan in de peilingen op achterstand ten opzichte van VVD en in mindere mate PVV en CDA. “Het hebben van idealen is niets zonder macht”, zegt Kaag. Zij wil weer regeren, ‘maar dit keer als grootste’. Ploumen belooft dat zij met de PvdA gaat verrassen en ‘de campagne van ons leven’ zal voeren. Zij nam nog maar vier weken geleden het lijsttrekkerschap over van Lodewijk Asscher, die zich terugtrok na kritiek op zijn rol in de kinderopvangtoeslagaffaire.

D66 is een klimaatpartij, en is dat altijd geweest, zegt Kaag. Het huidige kabinet heeft op dat terrein al enorme successen geboekt, vindt zij, maar zij wil meer tempo want de klimaatverandering is een nog veel groter rampscenario dan de coronacrisis.

Nederland moet volgens D66-lijsttrekker Sigrid Kaag koploper worden in het beschermen van klimaat en natuur. Dat vergt ‘impopulaire keuzes’, zoals het halveren van de veestapel en het afbouwen van de hele bio-industrie. Binnen tien jaar moet die verdwenen zijn uit Nederland. Kaag wil verder een stop op alle subsidie, belastingkortingen en hulp in welke vorm dan ook aan de fossiele industrie. Kolencentrales moeten eerder sluiten dan 2030, de datum die nu gepland staat.

PvdA-lijsttrekker Lilianne Ploumen. Beeld ANP

Verdienen aan de klimaatcrisis

De overheid moet het initiatief nemen, vindt Kaag. “Grote vervuilende bedrijven begrijpen dat. Zij weten dat er kansen schuilen in eerlijke en heldere regels. Als we de klimaatcrisis echt goed aanpakken, kunnen we er aan verdienen. En koploper worden.”

Tegelijk met het begin van de verkiezingscampagne vierde de PvdA het 75-jarig bestaan van de partij. Ploumen: “De sociaaldemocratie heeft de verzorgingsstaat opgebouwd. Dat kunnen we weer doen.” Naast klimaat wordt onderwijs bij D66 een groot thema in de campagne. De partij wil dat er 10 miljard euro extra wordt uitgetrokken voor onderwijs en kinderopvang.

Lijsttrekker Ploumen van de PvdA lanceerde een ‘plan tegen vermogensongelijkheid’. De partij wil de winstbelasting voor grotere bedrijven fors verhogen. Ook miljonairs en verhuurders van meerdere woningen (‘pandjesbazen’) moeten meer belasting betalen. Verder bepleit Ploumen de invoering van een ‘digi-taks’ voor technologiebedrijven zoals Google en Facebook. Van de opbrengst wil de PvdA betere zorg en verhoging van de laagste lonen en uitkeringen betalen. Ploumen: “Ongelijkheid is de moeder van alle crises: oorlogen en conflicten, het klimaatprobleem, economische recessies: altijd gaat daar ongelijkheid achter schuil.”

D66 en PvdA zijn op jacht naar de progressieve kiezer in het midden van het politieke spectrum. Ze hopen herkenbaar te worden. Kaag doet dat door erop te wijzen dat zij een plan heeft, vooral voor het klimaat. Ploumen grijpt naar linkse strijdbaarheid en rekent op ‘een progressieve lente’.

Lees ook:

Beoogd PvdA-lijsttrekker Ploumen kan verfrissend effect hebben op verkiezingsstrijd

Met de voordracht van Lilianne Ploumen als lijsttrekker neemt de PvdA een gok. Maar ze kan ook de aangename verrassing worden in de komende verkiezingsstrijd.

Hoekstra, Klaver en Ploumen trappen stuk voor stuk hun campagnes af met een aanval op Rutte en de VVD

De lijsttrekkers van CDA, GroenLinks en PvdA brengen vandaag de verkiezingscampagne op stoom. Zij richten alle pijlen op VVD-lijsttrekker Mark Rutte, die al tien jaar premier is en de grootste populariteit geniet.

Gratis kinderopvang: klinkt goed, maar het is een duivels dilemma

Het politieke draagvlak voor gratis kinderopvang groeit. Het idee lijkt eerlijk en eenvoudig, maar wat betekent het voor de kwaliteit van de opvang die in Nederland juist net zo tot bloei is gekomen? Een belangenafweging.