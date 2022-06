D66 trekt streep in het zand: over stikstof valt niet opnieuw te onderhandelen

De streep is in het zand getrokken. D66 wil het alvast gemarkeerd hebben: over stikstof valt er binnen de coalitie niet opnieuw te onderhandelen. De afspraken uit het regeerakkoord staan en zijn niet voor aanpassing vatbaar. Na drie jaar praten over de stikstofproblemen is bij D66 het geduld aan het opraken.

“Kabinet, pak door”, waarschuwt fractievoorzitter Jan Paternotte, die het gevaar ziet opdoemen dat het kabinet zich laat “verlammen door pruttelende provincies”. Op het congres van de partij zei Paternotte dat hij “ongeduldig wordt” van de lange discussies over de aanpak van het stikstofprobleem.

“We praten week in week uit over de vastgelopen woningmarkt. Maar als de uitstoot van stikstof niet snel omlaag gaat, komen die bouwvergunningen er niet”. Nederland moet ophouden de ‘vleesfabriek van de wereld’ van de wereld te willen zijn, aldus Paternotte. “Geef boeren een duurzaam alternatief”.

Overgangstijd

Dat D66 het hoog opneemt dat de doelen van het stikstofbeleid moeten worden gehaald, viel ook op te maken uit de woorden van partijleider Sigrid Kaag. Ze prees VVD-minister Christianne van der Wal voor de manier waarop die vorige week boze boeren te woord stond die haar thuis bezochten.

Kaag vindt het een compliment waard hoe de VVD-minister de plannen bleef verdedigen. “In een moeilijke situatie en onder grote druk blijft zij bij wat ze weet dat juist is.” Nederland bevindt zich volgens Kaag in een ‘overgangstijd’ waar politici voor moeilijke besluiten staan. “Dat vraagt van de politiek heldere keuzes, waarvoor politici draagvlak moeten creëren en een rechte rug houden.”

Het D66-congres nam voor de zekerheid nog een motie aan waarin het kabinet daartoe wordt opgeroepen. Met unanieme stemmen riepen de leden op dat het stikstofbeleid van het kabinet de “volle steun” moet krijgen. De achterban is zeer positief over de plannen. Net zoals over veel andere onderwerpen uit het regeerakkoord.

Lakmoesproef

In de wandelgangen van het congres was te horen dat veel leden stikstof - naast stevig klimaatbeleid - zien als de eerste lakmoesproef. Is het het waard om weer met VVD, CDA en ChristenUnie te gaan regeren? Wel als er veel groene resultaten geboekt gaan worden, is de stemming.

“Ik ben heel positief dat we regeren. Kijk naar stikstof: eindelijk worden er nu besluiten genomen die al zolang genomen moesten worden”, zegt Caroline Verduin, raadslid in Den Haag. “Wij zijn niet tegen de boeren, die moeten juist goed geholpen worden. Ik ben zelf een tuindersdochter.” In de wandelgangen klinkt veel lof voor klimaatminister Rob Jetten. “Hij is een enorme slag aan het maken, het lukt hem gewoon”, prijst Marleen van der Meulen, D66-lid uit Gorssel, de nieuwe minister. Het tekent de stemming op het congres.

Bewindslieden van D66, Ernst Kuipers, Rob Jetten, Robbert Dijkgraaf en Hans Vijlbrief tijdens het congres. Beeld ANP

Afgaand op het luide applaus voor Sigrid Kaag heeft de achterban nog alle vertrouwen dat het regeeravontuur goed afloopt. Dat zij als minister van financiën al het gevoelige besluit moest nemen om geld uit het Klimaatfonds te halen om een gat in de de begroting mee te dichten, wordt haar voorlopig niet kwalijk genomen. Het gevoel overheerst dat D66 in de coalitie met 24 zetels sterk genoeg is om de D66-doelen overeind te houden.

Volgens Kaag is D66 de partij van het “bevechten van het onmogelijke”. Met grote investeringen in klimaat en “de grootste na-oorlogse investeringen in onderwijs” heeft de partij in het eerste half jaar van regeren al veel bereikt, stelde ze.

Kaag: haat tegen vrouwelijke politici neemt middeleeuwse vormen aan Er moet meer aandacht komen voor het ‘klimaat van agressie’ waar vrouwelijke politici, bestuurders en wetenschappers in moeten werken, zegt D66-leider Sigrid Kaag. Ook mannelijke politici hebben te maken met haatberichten en bedreigingen, aldus Kaag, maar de haat tegen vrouwen is venijniger en intenser. Die haat neemt volgens haar inmiddels “middeleeuwse vormen aan, al wordt het gelukkig steeds meer opgemerkt wat er gebeurt met meisjes en vrouwen die zichtbaar zijn”. Kaag vroeg op het congres van D66 aandacht voor bedreigingen tegen onder andere de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema. Toen zij om veiligheidsredenen de huldiging van Ajax verplaatste naar een plek buiten het centrum, regende het seksuele verwensingen op internet en stonden honderden boze supporters op de stoep van de ambtswoning om Halsema uit te schelden. Kaag wees erop dat ook de kinderen van de burgemeester de dupe waren; de dochter van de burgemeester was op de stoep getuige. Viroloog Marion Koopmans werd afgelopen week zo extreem bedreigd dat ze een optreden moest annuleren op festival Oerol, omdat haar veiligheid niet kon worden verzekerd. “Ik hoop dat wij als samenleving wakker worden. Demonisering en ontmenselijking van de ander hebben gevolgen. Je hoeft geen helderziende te zijn om te vrezen voor de gevolgen”, aldus Kaag. Zij deed een oproep aan Iedereen in Nederland om zich uit te spreken tegen kwetsend en dreigend taalgebruik.

