D66 stelt onderzoek in naar Kamerlid om seksueel grensoverschrijdend gedrag

D66 stelt een intern onderzoek in naar het nieuwe Tweede Kamerlid Sidney Smeets, die er op internet van wordt beticht dat hij minderjarige jongens heeft benaderd met seksueel getinte opmerkingen. De partij heeft van de slachtoffers zelf geen melding gekregen maar is na tips wel “een indringend gesprek” begonnen met het Kamerlid.

Smeets (45) is strafrechtadvocaat en geldt als een van de grote talenten binnen de nieuwe fractie van D66. Hij is vorige week geïnstalleerd in de Tweede Kamer. Smeets zegt in een reactie dat hij het ‘zeer naar’ vindt als mensen zijn berichten ongepast vonden, dat was niet zijn intentie. “Ik heb me naar mijn beste weten altijd gedragen naar de wetten die in Nederland gelden. Ik snap heel goed dat de partij dit serieus oppakt.”

Fractievoorzitter Sigrid Kaag en partijvoorzitter Anne-Marie Spierings zeggen dat zij de klachten “goed en zorgvuldig” willen bekijken. Na een eerste melding eind maart hadden zij een stevig gesprek met het nieuwe Kamerlid. Een tweede gesprek volgde nadat dinsdag op sociale media concrete slachtoffers zich bekend maakten, met voorbeelden van berichten die zij in het verleden van Smeets ontvingen. Een van hen zegt dat hij destijds nog maar vijftien jaar was en zich zeer ongemakkelijk voelde over de seksueel getinte toespelingen.

Een intern onderzoeksteam binnen D66 gaat de zaak bekijken. Het team deed eerder ook onderzoek deed naar een #metoo-affaire rond een belangrijke adviseur binnen de partij.

D66 heeft slachtoffers nog niet actief opgeroepen zich te melden, maar zegt wel dat de vertrouwenspersonen en het landelijk bestuur van de partij alle klachten die daar binnenkomen, zullen betrekken bij het werk van het onderzoeksteam.

Advocaat Sidney Smeets voerde verkiezingscampagne met de leus dat je hem “altijd wakker mag maken om LBHT-rechten te bevechten”. De jurist is de politiek ingegaan met de missie om de rechtsstaat te versterken, een zaak waar hij ook in het publieke debat zich al jaren voor inzet.

Smeets is ruim twintig jaar werkzaam in het strafrecht, begonnen op het kantoor van de bekende strafpleiter Gerard Spong. Hij werkte eerder op het Binnenhof toen hij nog actief was bij de VVD, waar hij tussen 1998 en 2001 medewerker was van de Tweede Kamerfractie.

