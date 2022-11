D66-plan: binnen 3 jaar van alle schulden af. ‘Er gaan nu levens naar de knoppen’

Met dit plan wil D66-Kamerlid Hülya Kat de schuldhulpverlening verbeteren. “Mensen moeten veel sneller schuldenvrij worden en hun leven weer kunnen oppakken”, vindt ze. Het duurt ‘met een beetje pech’ nu zeven jaar voordat iemand schuldenvrij is.

De urgentie is groot om de schuldsanering te verbeteren. Zo’n 8 procent van de Nederlandse huishoudens kampte in 2021 al met problematische schulden, en een derde hield nog maar net het hoofd boven water. Gevreesd wordt dat veel meer huishoudens in de schulden raken door de hoge inflatie en de energiecrisis. Het Centraal Planbureau waarschuwde al dat 1,2 miljoen Nederlanders dit jaar in grote financiële nood kunnen komen.

‘Er gaan nu hele mensenlevens naar de knoppen’

Het kabinet heeft inmiddels voor miljarden steun toegezegd, maar of die steun in 2024 opnieuw komt, is onzeker. Kat verwijst ook naar de noodkreet van de Nationale Ombudsman, Reinier van Zutphen, die deze zomer kritiek uitte op de trage schuldafhandeling van de toeslagenouders. “Er gaan nu hele mensenlevens naar de knoppen”, zei hij. Ook de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) riep dit voorjaar op met een veel snellere schuldaflossing en betere begeleiding van deze kwetsbare groep te komen.

Het D66-Kamerlid wil een andere benadering van schuldsanering. Nu staat het innen van de schuld centraal, niet de hulp aan mensen met schulden. Kat: “We moeten af van het idee dat schuldhulpverlening een boete is op eigen wanbeleid. Daarmee zetten we de meest kwetsbaren jarenlang in de wachtkamer, terwijl schuldhulpverlening een instrument moet zijn om mensen weer perspectief te bieden.”

Ook het kabinet, waarin D66 zelf zit, heeft huishoudens met schulden tot speerpunt benoemd vanwege de hoge maatschappelijke kosten. Want deze mensen krijgen vaker problemen met werk, wonen en relaties. Ook hun levensverwachting daalt, omdat ze fysieke en psychische problemen krijgen, stelt de RVS. Volgens het coalitieakkoord moet in 2030 het aantal huishoudens met probleemschulden zijn gehalveerd. Kat hoopt daarom steun voor haar voorstel te krijgen.

‘Onnodig complex, versnipperd en inefficiënt’

Huishoudens met probleemschulden hebben gemiddeld 40.000 euro bij veertien schuldeisers uitstaan. Maar er is een grote schuldhulp-industrie waarin jaarlijks zo’n 17 miljard euro omgaat. Er zijn schuldbemiddelaars, budgetcoaches, budgetbeheerders, sociale wijkteams, bewindvoerders en schuldhulpverleners. Kat noemt de schuldhulpverlening nu ‘onnodig complex, versnipperd en inefficiënt’.

Het moet simpeler, vindt Kat. “Breng het hele schuldsaneringstraject terug tot drie jaar, inclusief hulp en begeleiding. De aflossing van de schuld zelf mag maximaal twee jaar duren.” De gemeente moet dan met de schuldeisers een afbetalingsbedrag afspreken. Zodra twee derde daarmee akkoord gaat, kan de gemeente eisen dat de andere schuldeisers ook meedoen. Nu mag alleen de rechter dat opleggen, maar die wettelijke bevoegdheid moeten gemeenten ook krijgen, vindt D66.

Gemeenten kunnen daarna met een saneringskrediet alle schulden in één keer aflossen. De schuldenaar is zo meteen verlost van de stress van de vele schuldeisers. Hij heeft nog maar één schuld (bij de gemeente) over, die hij in twee jaar moet aflossen.

Er zijn al 84 gemeenten die op deze wijze werken. Zij zijn aangesloten op het nieuwe Waarborgfonds Saneringskredieten, waarmee ze het risico van wanbetaling afdekken. Kat wil dat alle 355 gemeenten standaard zo gaan werken, omdat blijkt dat mensen zo sneller hun leven weer kunnen oppakken.

Maar is zo’n dwangmaatregel van gemeenten voor schuldeisers nog wel aantrekkelijk? Kat denkt van wel. “Het idee is door bureau Regioplan gepeild bij schuldeisers en die staan er positief tegenover, omdat er veel sneller een regeling komt en ze de boeken dan kunnen sluiten.”

120 miljoen euro extra Minister Schouten (Armoede) meldde vorige week de Kamer dat ze 120 miljoen euro extra uittrekt zodat gemeenten meer mensen met schulden kunnen helpen. Ze wil het schuldsaneringstraject ook bekorten, al is nog onduidelijk hoe. Voor huishoudens die door de hoge energieprijzen hun schulden niet meer kunnen betalen is er een nieuwe ‘crisismaatregel’. Gemeenten mogen saneringskredieten tijdelijk ook benutten om deze schuld over te nemen. De maandelijkse afbetaling voor deze noodlijdende huishoudens mag desnoods worden teruggebracht naar het symbolische bedrag van 1 euro.

