D66-minister Kaag ervaart wat wandelen met God is

In de politiek denken we graag in frames, in schema’s. D66 en CDA vissen in dezelfde electorale vijver, ergens in het politieke midden. D66 is van het individu, het CDA van ‘samen’. Het CDA verbindt religie en politiek, D66 doet dat principieel niet. D66’ers willen geen religie in het publieke domein, CDA’­ers verwijzen graag naar de joods-christelijke traditie.

Tot zover het schema. D66-minister Sigrid Kaag preekt tijdens een kerkdienst. Heeft het over vertrouwen, over wandelen met God. Heeft ervaren wat dat is: ze werd gedragen en wandelde niet alleen.

Het is heel menselijk, ze is openhartig en daarmee gaat het hele schema omver.

Een. Ze verbindt bijbelteksten met haar politieke agenda – met zorg, milieu, armoede. Dat is wat anders dan principiële afwijzing van een relatie tussen religie en politiek.

Twee. “Het is in de verbinding tussen mensen onderling waarin wij het meest zinvol zijn. De zoektocht naar de mens in de ander.” Dat gaat over ‘samen’, niet slechts over individualiteit.

Drie. Kaags preek staat op rijksoverheid.nl. Midden tussen verhalen over beleid, gaat het daar opeens over geloof. Dat lijkt op religie in het publieke domein.

Kaag overstijgt zo het traditionele beeld van D66. Is autonoom, past niet in schema’s. Is persoonlijk, je kunt je met haar identificeren. En: ze trekt de kernwaarden van het CDA naar zich toe. Die zijn dus veilig bij haar, kun je als gematigde, religieuze kiezer zomaar denken.

Hans de Bruijn is bestuurskundige en debatspecialist. Wekelijks analyseert hij de sturende taal van politici.