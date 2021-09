D66-leider Kaag wil onderhandelen met VVD, CDA en CU. Oppositie reageert verontwaardigd

Haar partij wilde de afgelopen maanden niets weten van een nieuwe coalitie met de ChristenUnie. Zondag maakte Kaag op een partijbijeenkomst echter bekend dat ze de blokkade tegen de ChristenUnie zou opheffen.

“D66 verkiest onderhandelen boven nieuwe verkiezingen, omdat de samenleving daar recht op heeft”, zei ze vanmiddag tijdens een persmoment. Volgens haar spelen nieuwe verkiezingen populisten in de kaart. “Niemand is gebaat bij nieuwe verkiezingen. Die verlammen de politiek ten minste nog een halfjaar. Dan blijven de grote besluiten uit. Dat verdient ons land niet.””

Niet hetzelfde beleid

D66 is dus bereid de coalitie van de afgelopen vier jaar voort te zetten maar niet het beleid, maakte Kaag wel duidelijk. Het moet “progressiever, genereuzer, opener en menselijker.” Met name op het gebied van klimaat en investeringen in het onderwijs wil de partij meer van haar wensen verwezenlijkt zien. “We doen het goed of we doen het niet.”

Aan het begin van de middag komen de drie partijen weer bij elkaar bij informateur Johan Remkes. VVD en CDA hebben steeds aangegeven graag met de ChristenUnie verder te willen.

“We zullen er alles maar dan ook alles aan doen om een zo progressief mogelijke regering te vormen", aldus Kaag. “We gaan vol overtuiging onderhandelen.”

Oppositie

De oppositie is allesbehalve blij. Lilian Marijnissen (SP) vraagt zich af “hoe de veroorzakers van het toeslagenschandaal de oplossing kunnen zijn”. PvdA-fractievoorzitter Lilianne Ploumen spreekt van een pijnlijke doorstart voor iedereen die het anders wil: “Nederland wil verandering in plaats van stilstand”. Jesse Klaver (GroenLinks) sluit zich hierbij aan. “Wat Nederland nodig heeft is verandering. Dit is meer van hetzelfde”. “Een schoffering van de democratie”, noemt PVV-leider Geert Wilders het. “Ze doen alsof er niets gebeurd is, en er komt nu gewoon een kabinet Rutte vier”.