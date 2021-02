D66-leider Kaag: geen subsidie meer voor fossiele energie en een einde aan de bio-industrie

Nederland moet volgens D66-lijsttrekker Sigrid Kaag koploper worden in beschermen van klimaat en natuur. Dat vergt ‘impopulaire keuzes’, zoals het halveren van de veestapel en het afbouwen van de hele bio-industrie. Binnen tien jaar moet die verdwenen zijn uit Nederland.

“Het boeren blijft een Nederlandse traditie om te koesteren, maar wel zoals het ooit is bedacht. Met oog voor het welzijn van boer, natuur en klimaat”, aldus Kaag bij de aftrap van de verkiezingscampagne van D66. Vanwege corona was die aftrap online, met een speech via YouTube.

Een ambitieus klimaatplan is één van de trekkers waarmee Kaag kiezers aan zich hoopt te binden. Van alle Europese landen wordt Nederland door de stijging van de zeespiegel het meest acuut bedreigd, waarschuwt zij. “Ik ga daar alles aan doen”, aldus de lijsttrekker, die dat mede zegt te doen “als mens en moeder”.

Het voorstel om de veestapel te halveren is politiek het meest gevoelige, omdat het in het huidige kabinet al tot een botsing leidde met CDA en ChristenUnie. Kaag wil verder een stop op alle subsidie, belastingkortingen en hulp in welke vorm dan ook aan de fossiele industrie. Kolencentrales moeten eerder sluiten dan 2030, de datum die nu gepland staat. Vervuilende producten moeten duurder worden dan schone, doordat de overheid zorgt voor ‘eerlijke’ prijzen.

Verdienen aan de klimaatcrisis

Ingrijpen door de overheid geeft duidelijkheid, ook voor bedrijven, stelt Kaag. “Grote vervuilende bedrijven begrijpen dat. Zij weten dat er kansen schuilen in eerlijke en heldere regels. Als we de klimaatcrisis echt goed aanpakken, kunnen we er aan verdienen. En koploper worden.” Te lang is klimaatbeleid een kwestie geweest van burgerinitiatieven. “De politiek heeft mensen voorgehouden dat een beter milieu begint bij jezelf”, aldus de D66-lijsttrekker, die haar campagnetoespraak hield in een studio, met op de achtergrond een afbeelding van de Oosterscheldedam. Die milieuvriendelijke dam werd gebouwd toen D66 onder leiding van Jan Terlouw in de regering zat.

D66 wil weer regeren, is het doel. “Maar dit keer als grootste”, aldus Kaag, die zichzelf als premierskandidaat aanbiedt, al is haar partij in de peilingen nog ver verwijderd van de koppositie. D66 staat nog op verlies ten opzichte van het huidige aantal Kamerzetels.

Kaag profileert zich als de lijsttrekker die een ander soort leiderschap biedt dan premier Rutte. Zij noemde zijn naam niet, haalde uit naar politici die Nederland besturen ‘als een machine, met een beetje draaien aan moertjes en boutjes’ of die Nederland zien als een ‘breekbaar vaasje’. Dat laatste verwijst naar de campagne van Rutte in 2017.

Concurrentie van GroenLinks

Kaag zet zich ook af tegen GroenLinks. D66 is de enige echte klimaatpartij omdat die in een kabinet resultaten heeft weten te boeken, is haar boodschap over de groene concurrent. “Het agenderen van een probleem is niet genoeg. Wie verandering wil moet daaraan werken. Dat kan alleen via de weg van de macht”. Volgens Kaag heeft D66 in het huidige kabinet veel bereikt voor klimaat en natuur.

Naast klimaat wordt ook onderwijs bij D66 een groot thema in de campagne. De partij wil dat er 10 miljard euro extra wordt uitgetrokken voor onderwijs en kinderopvang. “Hopelijk steunen andere partijen ons punt dit keer ook”, aldus Kaag. Het geld is bedoeld voor hogere lerarensalarissen, een studiebeurs voor studenten, kleinere klassen in het basisonderwijs en gratis schoolmaaltijden op scholen met veel kinderen uit arme gezinnen. Ook moet kinderopvang gratis worden.

