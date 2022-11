D66-Kamerlid Van Ginneken stopt met twitteren vanwege haatberichten

Al veel politici lezen de haatdragende reacties die ze op Twitter krijgen niet meer. D66-Kamerlid Lisa van Ginneken gaat een stap verder: zij stopt helemaal op het platform.

Van Ginneken had gehoopt dat Twitter een plek zou zijn waar zij als volksvertegenwoordiger in contact kon staan met mensen. De politica constateert nu dat er op het platform geen ruimte is voor een goed gesprek, maar dat het vooral een plek van haat is. “Die haat richt zich op alles en iedereen, in het bijzonder op mijn transgender-zijn.” Van Ginneken is het eerste transgender Kamerlid.

De D66’er was een tijd geleden ook al gestopt met reacties lezen. Ze zegt dat de nare berichten die ze dagelijks over zich heen krijgt, haar niet persoonlijk raken. “Het maakt me vooral kwaad dat veel mensen ze wel lezen, ook veel transpersonen. Bij hun zakt de moed dan in de schoenen”, zegt Van Ginneken. “Ze denken dan: zo wordt er dus naar ons gekeken, wij hebben kennelijk geen recht op een plek in deze samenleving. Het duwt die groep alleen meer verder de verdrukking in.”

‘Op Twitter doen mensen niet hun best elkaar beter te begrijpen’

Volgens Van Ginneken ligt ze extra onder vuur omdat ze trans vrouw is. Ze vertelt dat onderzoekers van de Universiteit Utrecht in samenwerking met de Groene Amsterdammer vorig jaar een ranglijst hebben gemaakt van vrouwelijke politici die de meeste haattweets ontvangen. Van Ginneken stond op plek vier, onder Sigrid Kaag. “Terwijl ik een totaal onbekend aspirant-politica was. Mensen vonden mijn transgender-zijn reden genoeg om mij vol aan te vallen. Dat is sindsdien zo gebleven.”

Op Twitter wakkeren ‘trollenlegers’ en ‘haatbots’ de polarisatie aan, meent Van Ginneken. Het gepolariseerde Twitter vergiftigt volgens haar ook het maatschappelijk debat. De discussies keren terug in de media. “Twitter drijft op tegenstellingen. Mensen doen daar niet hun best om elkaar beter te begrijpen. Aan de talkshowtafels gaat het nu ook vooral over hoe het conflict eruitziet, de reuring. En niet over de inhoudelijke vraagstukken daarachter”, zegt ze.

Van Ginneken wil niet langer meer onderdeel zijn van die dynamiek. “Laten we ons als samenleving echt gijzelen door trollen die ons uit elkaar drijven? Volgens mij moeten we dat niet doen.”

Veel vrouwelijke politici krijgen te maken met online haatberichten. Hoe ze daar mee omgaan, is heel persoonlijk. Een huidig en een voormalig raadslid vertellen over hun ervaringen.